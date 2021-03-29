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設辦公室、給門禁卡 助艾普斯坦進校園 哈佛教授遭懲處

編譯林梅婕／綜合28日電

淫魔富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)生前與哈佛大學一名數學教授諾瓦克(Martin Nowak)熟稔，諾瓦克為艾普斯坦在該校成立辦公室，並提供他進入校園的管道；哈佛大學日前宣布，未來兩年諾瓦克將禁止在校園內進行任何研究，或提供學生諮詢服務，不過仍可繼續在校內任教。

哈佛大學文理學院院長克勞迪娜·蓋伊(Claudine Gay)表示，將關閉諾瓦克先前成立的研究項目，且限制他與學生之間的聯繫。

去年5月校方發現諾瓦克違反維安規定，讓艾普斯坦可以在「不受管制」的情況下進入校園，諾瓦克隨即被要求停職接受調查。

調查報告中提到，早年艾普斯坦被指控販運未成年人賣淫，於2008年秘密認罪協商；但就在同年，諾瓦克在自己校內的研究中心為艾普斯坦設立辦公室，還發給艾普斯坦該棟建築物的門禁卡。

此外，諾瓦克還接受艾普斯坦公關的要求，為艾普斯坦在該研究中心成立網頁，附設連結至艾普斯坦的個人網站；儘管艾普斯坦一生不曾與哈佛有任何雇傭關係，但艾普斯坦曾協助諾瓦克成立進化動力學的研究計畫，向該校捐贈650萬元。

懲處公布後，諾瓦克26日發聲明表示：「我一直以來都非常感謝所有贊助我研究的人，對於造成哈佛涉入艾普斯坦事件所造成的傷害，我感到相當後悔。」

蓋伊表示，諾瓦克的懲處是按照違規行徑的嚴重性比例而決定，不過仍給予諾瓦克洗心革面的機會；故此雖然關閉諾瓦克的研究中心，但他的研究將移交給其他數學部門繼續執行，兩年後校方會再評估諾瓦克是否可重回研究。

根據2020年的調查報告，艾普斯坦在醜聞纏身近十年的期間，一共捐給哈佛大學超過900萬元；即使艾普斯坦被定罪後，他仍造訪校園多達40次以上。

艾普斯坦生前除了遭數名女性指控性侵，也因販賣未成年女性人口從事性交易被捕，但他並未認罪，最終於2019年被人發現在獄中自殺身亡。

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