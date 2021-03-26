最高法院裁定：訴警過度執法 法庭勿輕易駁回

最高法院25日以五比三裁定，新墨西哥州女子妥瑞斯( Roxanne Torres)被警察「掌控」後仍遭槍擊的官司可繼續打下去，意味更多警察過度執法官司可繼續，不能輕易駁回。(美聯社)

最高法院25日以五比三的票數裁定，新墨西哥州女子妥瑞斯( Roxanne Torres)被警察 控制住後仍遭槍擊的官司可繼續打下去，意味更多警察過度執法官司可繼續，法庭不能輕易駁回。

五名支持妥瑞斯的法官中，有三名自由派、兩名保守派。

首席大法官羅伯茲 (John Roberts)代表這五名大法官在18頁的裁決書中寫道，「本案問題的癥結在於警察槍擊嫌犯後，嫌犯被捕前暫時逃脫，算不算是『控制』嫌犯？答案是肯定的」。

本案源於2014年四名新墨州警察攜帶搜捕狀，到妥瑞斯住處逮捕另一人，妥瑞斯當時在引擎已發動的車裡，警察想問她話，但安非他命作用仍在身的妥瑞斯沒注意到，她發現有人想開她車門，以為是搶車，便猛踩油門想逃走，兩名警察朝她開了13槍，她背部中了兩彈。

妥瑞斯承認她逃離執法官員，也攻擊了好意問她話的警員；事後，她為了到75哩外的醫院就醫，還非法使用另一部車。

但她還是控告這些警察，說他們過度使用暴力執法，根據憲法第四修正案，對她開槍就是「不合理的控制」行為。

地方法院駁回她的控訴，她上訴又遭駁回，於是上訴到最高法院，也才有25日最高院的裁決。

本案不會因有最高院的判決就結束。羅伯茲說，憲法第四修正案並未禁止所有或大部份控制，它只禁止不合理的控制。控制合理否，應由地方法院裁量。

三名持反對意見的大法官，由戈薩奇(Neil Gorsuch)代表執筆，在26頁的意見書中說，多數決認為嫌犯可以同時又被控制又逍遙法外，因為根據五位同僚的說法，員警輕輕一碰嫌犯就算是第四修正案中的「控制」了，那如果嫌犯拒絕停下來，躲避逮捕，開車逃跑，也算是控制了，這種見解既新鮮也錯誤。