我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億1573萬劑疫苗 29.2%成人接種

最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰

聯邦有意管制自駕 再次組團查密西根特斯拉事故

編譯柯立偉／綜合18日電

全國高速公路安全管理局本周第二度組成調查團，前往密西根州調查一起特斯拉汽車自動駕駛的事故；不同於本周稍早發生於底特律的事故是一台特斯拉汽車撞進拖車底下，發生於密西根州的這場事故是特斯拉汽車駕駛在使用半自動駕駛系統時，失控衝撞停在高速公路旁的警察巡邏車。

根據當地媒體WLNS-TV報導，事故發生在密西根州伊頓縣(Eaton County)的96號州際公路上，當時有一名警察正在調查17日稍早發生在該處的交通事故，不料卻遭特斯拉汽車撞上，目前已知該名警察與22歲的特斯拉駕駛均未受傷。

高速公路局先前為避免影響自動駕駛技術的發展，對這種系統採取放任態度，原則上不加干預；但現在自動駕駛事故迭出，當局似有意加強對自動駕駛的管制。

此前，高速公路局已調查超過12起的特斯拉汽車事故，雖都未對外公布，但今年1月拜登總統就任前，調查當局曾威脅自動駕駛系統製造商帕羅奧圖公司(Palo Alto)要舉行公聽會並採取法律措施，以迫使其召回市面上觸控螢幕有問題的汽車。

凡此種種，都是拜登新政府有意對自動駕駛技術立法管制的跡象。過去川普執政時期，管理單位無法採取措施，但新政府執政下，立場可能截然不同。

特斯拉先前曾說過，所有配置在特斯拉汽車上的自動駕駛系統都只是「輔助」系統，駕駛人要做好隨時接手電腦的準備，不應完全分心。但高速公路局認為，特斯拉汽車上沒有適當的設備能夠監督駕駛是否專心開車。

而特斯拉官方已經解散了其媒體公關部門，數月以來都無法取得其回應。

特斯拉 汽車 警察

上一則

參院一共和黨議員倒戈 貝西拉掌衛生部過關

下一則

反亞裔推文惹怒 道歉沒用 Teen Vogue新總編辭職

延伸閱讀

拜登移民政策「兩面不討好」 民主黨也現反彈聲

拜登移民政策「兩面不討好」 民主黨也現反彈聲

亞城槍案未排除種族作祟 美國下半旗 拜登見亞裔領袖

亞城槍案未排除種族作祟 美國下半旗 拜登見亞裔領袖
被拜登說是「殺手」 普亭回嗆：你在說你自己

被拜登說是「殺手」 普亭回嗆：你在說你自己
比特幣像特斯拉 但價值不能只靠「仙子效應」支撐

比特幣像特斯拉 但價值不能只靠「仙子效應」支撐

熱門新聞

華人從事按摩業的人數不斷增加。(pexels)

按摩業的「性趣」 亞城槍案轟出「不能說的秘密」

2021-03-17 22:34
一名優步(Uber)司機7日由於拒絕服務不願戴口罩的女性乘客，遭到乘客故意近距離咳嗽，還動手攻擊。（截自視頻）

舊金山警方：攻擊Uber亞裔司機女嫌犯已被捕

2021-03-12 12:28
33歲的狄拉妮亞‧艾希莉‧元‧岡薩雷茲(右圖右)與新婚不到一年的丈夫馬里歐‧岡薩雷茲(右圖左)造訪「楊氏亞洲按摩店」卻遇死劫。(擷自馬里歐‧岡薩雷茲臉書)

33歲婦與新婚丈夫一起上亞城按摩店 遇槍擊死劫

2021-03-18 13:07
美國總統拜登上台53天還未舉辦正式的總統記者會，創下美國百年紀錄。（美聯社）

拜登被疑認知衰退 上台53天沒開記者會創百年紀錄

2021-03-14 07:12
喬治亞州切羅基郡警長辦公室16日晚間宣布，警方在亞特蘭大南部約150哩的克瑞斯普郡，逮捕涉嫌按摩院8死槍案的21歲喬州男子龍恩(Robert Aaron Long)。(電視截圖)

亞城按摩院槍手是書呆子？ 同學說他：喜歡打獵 不說髒話

2021-03-17 00:11
華盛頓州西雅圖在一年前，是全美最早爆發新冠疫情的地點，病毒在多家養老院間迅速擴散。(美聯社)

紐時：美國若循西雅圖模式抗疫 30萬人可避開死劫

2021-03-11 11:55

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
33歲婦與新婚丈夫一起上亞城按摩店 遇槍擊死劫

33歲婦與新婚丈夫一起上亞城按摩店 遇槍擊死劫
金山華裔婆婆反打襲擊者 女婿：她當時想著不能被欺負

金山華裔婆婆反打襲擊者 女婿：她當時想著不能被欺負
罵韓女「滾回共產黨中國」 她為已故聯邦參議員女兒

罵韓女「滾回共產黨中國」 她為已故聯邦參議員女兒
美中互嗆／楊潔篪諷美殺非裔 布林肯籲別和美對著幹

美中互嗆／楊潔篪諷美殺非裔 布林肯籲別和美對著幹
14州確診反增10% 專家憂爆第4波疫情：疫苗和病毒賽跑

14州確診反增10% 專家憂爆第4波疫情：疫苗和病毒賽跑