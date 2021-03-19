聯邦有意管制自駕 再次組團查密西根特斯拉事故

全國高速公路安全管理局本周第二度組成調查團，前往密西根州調查一起特斯拉汽車 自動駕駛的事故；不同於本周稍早發生於底特律的事故是一台特斯拉汽車撞進拖車底下，發生於密西根州的這場事故是特斯拉汽車駕駛在使用半自動駕駛系統時，失控衝撞停在高速公路旁的警察 巡邏車。

根據當地媒體WLNS-TV報導，事故發生在密西根州伊頓縣(Eaton County)的96號州際公路上，當時有一名警察正在調查17日稍早發生在該處的交通事故，不料卻遭特斯拉汽車撞上，目前已知該名警察與22歲的特斯拉駕駛均未受傷。

高速公路局先前為避免影響自動駕駛技術的發展，對這種系統採取放任態度，原則上不加干預；但現在自動駕駛事故迭出，當局似有意加強對自動駕駛的管制。

此前，高速公路局已調查超過12起的特斯拉汽車事故，雖都未對外公布，但今年1月拜登總統就任前，調查當局曾威脅自動駕駛系統製造商帕羅奧圖公司(Palo Alto)要舉行公聽會並採取法律措施，以迫使其召回市面上觸控螢幕有問題的汽車。

凡此種種，都是拜登新政府有意對自動駕駛技術立法管制的跡象。過去川普執政時期，管理單位無法採取措施，但新政府執政下，立場可能截然不同。

特斯拉先前曾說過，所有配置在特斯拉汽車上的自動駕駛系統都只是「輔助」系統，駕駛人要做好隨時接手電腦的準備，不應完全分心。但高速公路局認為，特斯拉汽車上沒有適當的設備能夠監督駕駛是否專心開車。

而特斯拉官方已經解散了其媒體公關部門，數月以來都無法取得其回應。