德州達拉斯警察唆使綁架謀殺2人 遭告發逮捕

達拉斯警察局長加西亞(圖)4日宣布，達拉斯警察瑞瑟在一名男子揭發曾依他指示謀殺兩人後，以兩項謀殺指控被捕。(美聯社)

德州 達拉斯市警員瑞瑟(Bryan Riser)在一名男子挺身揭發曾依他指示於2017年謀殺兩人後，4日因兩項謀殺罪被捕。

警方聲明說，有13年警務經驗的瑞瑟4日早晨被捕後，被送往達拉斯監獄。

警察 局長加西亞(Eddie Garcia)在記者會上說，一名男子2019年8月挺身而出，告訴警方他在瑞瑟指示下綁架並殺害31歲的麗莎‧塞恩斯(Liza Saenz)和61歲的道格拉斯(Albert Douglas)；調查人員迄今還不清楚殺人動機為何，但表示，與瑞瑟的警察工作無關。

加西亞並未解釋為何證人出面揭發一年多後才逮捕瑞瑟，也未回應揭發者是否也被控罪等問題，僅強調相關部門和聯邦調查局仍在調查。

塞恩斯的屍體2017年3月10日從河流Trinity River拖出，身上有好幾發子彈的傷口；道格拉斯被報案失踪，至今尚未發現屍體。

瑞瑟已有前科，2017年5月曾涉嫌毆打和傷害前女友面臨家暴 指控；加西亞4日拒絕評論舊案。

瑞瑟2008年加入警局，被捕前一直擔任巡邏警員；加西亞說，內部調查、等待結果之際，瑞瑟放行政假，加西亞說，將加快解雇程序。