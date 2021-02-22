多州遭季風風暴重創 災損至少500億元

德州等多個州上周接連遭冬季風暴重創，災損初估至少500億元。(美聯社)

政府及私人機構的氣象學者對於本月中旬的凍寒天氣並不意外，少數學者1月底2月初便陸續提出警告，不僅告知官員也在社群媒體上發聲，但冷冽天氣依舊降臨，造成幾十人死亡、數百萬戶停電、沒暖氣和水；德州等多個州上周接連遭冬季風暴 重創，災損初估至少500億元。

專家表示，氣象學者透過數學為基準的大氣物理學預測，並利用社會科學傳播訊息。

奧伯尼紐約州立大學(SUNY)災害科學教授珍妮特‧薩頓(Jeannette Sutton)說：「由於人們準備及基礎建設的不足，加上缺乏針對最壞情況的計畫應對極端天氣，讓情況更慘。」

災害專家及氣象學者說，這次經驗凸顯國家未針對極端天氣情況做足準備，且隨著氣候變遷，類似天氣事件將會更劇烈。

風險模擬公司凱倫克拉克(Karen Clark & Company)初步估計，情人節前後的這場暴風雪 可能造成180億元損失。

氣象網站Accuweather創辦人兼執行長麥爾斯(Joel Myers)則表示，這場暴風雪至少造成500億元損失，涵蓋450億到500億元的直接損失，還有間接的連帶影響；他另舉例比較，2020年龍捲風 季是龍捲風迄今最活躍的一年，災損介於600億到650億元之間。

國家氣象局(MWS)行為洞察小組負責預測天氣並提出警告，讓人們了解如何因應天氣事件；該小組主任金‧克拉考-麥克蘭(Kim Klockow-McClain)表示，人們早就得知警告消息，卻因為多項原因輕忽了暴風雪，可能從未經歷如此嚴寒而無所準備。

私人機構「大氣與環境研究」(Atmospheric and Environmental Research)的冬季風暴專家柯漢(Judah Cohen)上月25日在部落格中提出警告，稱來自北極的冷空氣 「閃爍紅字，是我見過最強的一波」。

奧克拉荷馬大學(University of Oklahoma)氣象學教授、該校緊急應變經理洛塞爾(Kevin Kloesel)上月31日示警「零下溫度和疾風」。

洛塞爾本月7日在風雪惡化前一周，同日提出多次警告；他的同事、氣象學教授佛塔多(Jason Furtado)本月5日也推文警告將出現破天荒的寒冷天氣。

國家氣象局在暴風雪來臨前兩周開始釋出警訊，國家氣象局首席營運官墨菲(John Murphy)說：「我們可以做最準確的預測，並傳遞最一致的消息」，但此次「事件的嚴重性和影響範圍，是少數人未充分準備的後果。」