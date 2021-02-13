田納西州8歲牧羊犬露露 繼承主人500萬遺產

八歲的牧羊犬露露在主人去世後，獲得500萬元遺產，成為富翁狗。(newschannel5截頻)

田納西州 八歲邊境 牧羊犬露露(Lulu)有個難以置信的真實故事，主人立遺囑留下大筆財產，讓牠成為超級「富狗」。

露露總會在納許維爾市的主人住家外面看門，而如今，露露已有足夠財力為自己雇用保安人員，即使主人走了還繼續擔任看門狗工作，並非因為「必須」這麼做，而是「想要」這麼做。

目前，露露由瑪莎．伯頓(Martha Burton)照顧，彼此已相處好幾年。

伯頓是露露主人多里斯(Bill Dorris)的朋友，長久以來，多里斯常把露露留給伯頓照顧，並表示希望露露永遠被妥善照顧；

多里斯於去年下半年去世，享年84歲，是個未婚的成功商人，他將露露納入遺囑，留下足夠錢購買比任何狗多的狗糧。

多里斯到底留給露露多少遺產？遺囑上寫著：「 500萬元將轉移到我去世後成立的信託基金，照顧我的邊境牧羊犬露露。」

伯頓說，多里斯真的就是很愛這隻狗。遺囑明文寫著：「信託基金將滿足露露所有需求，這隻狗將繼續由伯頓擁有。」多里斯納入信託的遺產目前正在遺囑認證，目前尚不清楚價值。

朋友們說多里斯擁有大量房地產和投資 ；對此，伯頓表示她一無所知，只曉得露露幸福、深深被愛著。

伯頓覺得不可能為露露花500萬元，但她笑著說願意試一試；目前並沒有花大錢為露露買純金狗碗或鑽石項圈的計畫。至於受託照顧露露的伯頓可以拿多少酬勞？根據遺囑，信託基金每月支付合理費用即可，金額由多里斯信託基金的保管人決定。

目前尚不清楚露露將來去世時，基金餘額該如何處理。

多里斯(Bill Dorris)擁有65號州際公路沿線財產、以及備受爭議的高級將領福雷斯特(Nathan Bedford Forrest)雕像；該雕像處置也將由遺囑認證法院確定。