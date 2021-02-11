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疫情衝擊 龍蝦出口中國業績慘淡

編譯潘勛／綜合10日電
中國牛年春節前，美國龍蝦出口生意反而異常清淡，業者表示，這是因新冠疫情衝擊到旅遊及貨運，害得業績慘淡，年味盡失。(美聯社)
中國牛年春節前，美國龍蝦出口生意反而異常清淡，業者表示，這是因新冠疫情衝擊到旅遊及貨運，害得業績慘淡，年味盡失。(美聯社)

龍蝦業者熬過川普對中國發動的貿易戰，去年春、夏兩季賣得相當不錯，但今年中國牛年春節前，生意反而異常清淡；業者表示，這是因新冠疫情衝擊到旅遊及貨運，害得業績慘淡，年味盡失。

美國廣播公司(ABC)報導，平常中國春節是美國龍蝦業者生意最興旺的時段之一，但龍蝦業者表示，業績掉了下來，牛年不盡然是龍蝦年。

緬因州奧蘭多(Arundel)郡「龍蝦公司」(The Lobster Company)副董事長馬爾梭(Mike Marceau)表示，出口生意按正常時節，此時本該很暢旺，但今年冬季因為新冠疫情，航運變得棘手，本來直到兩周前都還上揚，目前陷入停滯。他另表示，去年春、夏兩季原本賣得不錯，所以現在叫人更加失望。

中國原本是美國海鮮的大買主，卻因前總統川普對中國發動貿易戰，龍蝦出口業績變得不穩定；2017及2018兩年，賣到中國的龍蝦還超過1億4000萬元，但到2019年，因為貿易戰升高關稅，縮減到只剩大約5100萬元，川普接下來與中國斡旋，恢復出口，龍蝦也在其內。聯邦貿易數據顯示，2020年美國龍蝦出口中國的金額約在9500萬元。

「海鮮新聞網站」(SeafoodNews.com)創辦人兼業界分析師薩克頓(John Sackton)表示，中國現在因為新冠疫情，執行嚴格的海鮮進口規定；此外疫情也打擊到航運業，變得更為困難；後勤作業事宜，叫海鮮貿易出現麻煩，進口業者的財務風險已然升高。

過去10年，中國中產階級成長，對美國龍蝦的興趣大為成長；龍蝦格外受歡迎的原因，在煮熟後變成紅色，在中國代表喜氣興旺。

中國農曆年一般也是出遊旺季，但今年只怕有所變化，官方對旅遊設限，旨在阻止新冠疫情散播，旅遊減少，吃大餐也減少，昂貴肉類的消費下降，所以中國今年按理對美國龍蝦的進口量會大跌。

中國 美國 疫情

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