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明州診所槍案1死4傷 兇手被捕 現場發現疑似爆裂物

編譯郭宣含╱綜合9日電
明尼蘇達州一名67歲男子9日上午持槍攻擊阿琳娜診所(圖)，造成一人死亡四人受傷，現場搜出部分爆裂物。(美聯社)
明尼蘇達州一名67歲男子9日上午持槍攻擊阿琳娜診所(圖)，造成一人死亡四人受傷，現場搜出部分爆裂物。(美聯社)

明尼蘇達州67歲男子烏爾里希(Gregory Paul Ulrich)9日上午持槍攻擊阿琳娜診所(Allina clinic)，造成一人死亡四人受傷，明州州長沃茲(Tim Walz)表示現場搜出部分爆裂物；烏爾里希中午前遭逮捕，目前確切動機尚不明，但警方表示他與該診所長年糾紛不斷，此案不像國內恐攻。

沃茲9日在記者會表示，此次攻擊中發現「部分簡易爆炸裝置」，不過他未說明炸裂物是否已引爆；聯邦調查局(FBI)派炸彈專業人員到現場發現一枚疑似可疑裝置，兇手待的旅館也有其他爆裂物；聯邦菸酒槍炮及爆裂物管理局(ATF)也到場因應。

警方已逮捕67歲男子烏爾里希。(警方提供)
警方已逮捕67歲男子烏爾里希。(警方提供)

烏爾里希在9日中午前遭逮捕，目前其確切動機不明，但他與阿琳娜診所有多年爭執。水牛城警察局長布德克(Pat Budke)在記者會表示：「我只能說，爭執紀錄橫跨數年，肯定有他不滿健康照護待遇的紀錄。」

布德克表示，因此調查人員認為，烏爾里希的攻擊針對該診所或內部人員，不過目前還在初步調查，無法得知是否與特定醫生有關；布德克表示，此案看起來不像國內恐攻。

五名受害人被緊急送醫，醫院發言人證實其中一人於9日晚間逝世；三人情況穩定但嚴重，另一人已出院。 

賴特郡(Wright County)警察德林格(Sean Deringer)表示，烏爾里希是警局老面孔，從2003年起就有多起報案事件；根據烏爾里希的線上公開法庭紀錄，他在2004年至2014年間多次因酒駕與持有少量大麻而遭逮捕，另有兩次犯下酒駕嚴重輕罪而短暫坐牢。

事發時，阿琳娜診所被圍起封鎖線，周圍有多輛救護車和多名持槍的執法人員；從電視新聞畫面幾乎未見到診所人員活動，但有數面玻璃碎裂；攻擊逾三小時後，執法人員才移除封鎖線。

明州公共衛生廳發言人表示，目前不清楚阿琳娜診所人員是否已接種新冠疫苗

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