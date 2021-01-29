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喬治亞州禽肉加工廠液氮外洩 6死多傷

編譯周芳苑／綜合28日電
大批緊急救護車輛抵達發生意外的禽肉加工廠。(美聯社)
大批緊急救護車輛抵達發生意外的禽肉加工廠。(美聯社)

喬治亞州東北部一座禽肉加工廠28日發生液氮(liquid nitrogen)洩漏，造成六死，另有多人被送往醫院，至少三人情況危急。

這家位於蓋恩斯維爾市的禽肉加工廠隸屬於Prime Pak Foods公司，所採用的製冷系統可能含有液氮；消防人員、美國職業安全與健康管理局(U.S. Occupational Safety and Health Administration)和喬治亞州消防隊官員正調查洩漏原因。

霍爾郡消防局負責人布雷克特(Zach Brackett)說，這是製冷系統中不明原因造成的洩漏，調查人員仍在事發現場採集證據。

消防人員28日上午到場處理時，有一大批被撤離的工人，其中有多位情況緊急的遇難者。

東北喬治亞衛生系統(Northeast Georgia Health System)發言人貝絲‧唐斯(Beth Downs)說，事故造成六死，其中五人在廠區內死亡，另一人在急診室死亡。

衛生系統發言人庫奇(Sean Couch)說，另有九名受傷工人正在醫院，其中三人情況危急，至少六人在急診室接受治療；此外，至少有四名消防員呼吸系統受到影響。

約130名工人被安排搭乘公車到附近教堂接受檢查；庫奇說，經檢查，有一人被送往醫院。

因事出緊急，霍爾縣地區的學生被集中在鄰近一所小學內，確保安全，所幸洩漏被控制、不會在空氣傳播，庇護所當天下午便撤除；但工廠前道路約1.5哩路段關閉。

Prime Pak Foods公司被併入另一食品集團Foundation Food Group；該公司專門收購雞肉後加工，賣給餐廳和食品服務業者。針對洩漏事故，該公司執行長未回應。

蓋恩斯維爾是喬治亞州禽肉加工中心，而喬治亞州有全美最大的禽肉產業，數千名員工在加工廠工作。

喬治亞州東北部一禽肉加工廠28日液氮洩漏，造成六死，另有多人被送往醫院。圖為出事...
喬治亞州東北部一禽肉加工廠28日液氮洩漏，造成六死，另有多人被送往醫院。圖為出事後員工聚集在肉廠外。(美聯社)

喬治亞州 美國 庇護

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