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女性健康程式洩個資給FB 與聯邦達成和解

編譯林梅婕／綜合14日電

女性健康追蹤應用程式Flo Health Inc先前遭到指控，疑似向臉書(Facebook)等社交平台洩漏使用者個人資訊，其中還包括排卵日期等，已與聯邦貿易委員會(FTC)達成和解。

華爾街日報」(Wall Street Journal)在2019年揭露Flo Health Inc雖然承諾維護個人隱私，卻和許多線上廣告商分享使用者的喜好和健康資訊，導致使用者經常被投放大量的廣告。

FTC於13日表示，和解案以5：0表決投票通過，Flo Health Inc必須遵守獨立審查機構制定的隱私條款，並爭取使用者同意才得以與廣告商分享個人資訊。

Flo Health Inc發言人透過聲明表示，「保護我們的使用者隱私及個人健康資料，是我們絕對、且最重要的顧慮」；不過該公司強調，他們從未洩露使用者姓名、地址或生日等訊息，他們與聯邦貿易委員所達成的協議也並非承認不當使用客戶資訊，而是避免未來訴訟耗費時間及費用。

據聯邦貿易委員獲得的申訴資料指出，Flo Health Inc聲稱維護客戶隱私，卻向專職行銷和分析服務的第三方機構，如臉書和Google母公司Alphabet的分析團隊提供客戶個人資料；目前臉書和Google皆未對此事做任何回應。

聯邦貿易委員指稱，直到「華爾街日報」報導這項新聞，Flo Health Inc才停止提供客戶個資；該媒體曾測試臉書如何透過其他應用程式收集使用者資訊，即使客戶端並非使用臉書帳戶、或亦非臉書成員。

聯邦貿易委員表示，未來還會有更多類似的案例發生；隸屬聯邦貿易委員會的消費者保護局(Bureau of Consumer Protection)主任史密斯(Andrew Smith)就說：「我們還在密切關注其他專攻健康相關的程式軟體開發商，是否有遵守他們維護使用者個人資料的承諾。」

臉書 隱私 華爾街

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