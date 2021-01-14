勒斃孕婦、剖腹取嬰 美國時隔68年處決女死囚

52歲死刑犯麗莎·蒙哥馬利13日凌晨在印第安納州聯邦監獄中遭處決，成為1953年以來，聯邦政府處死的首名女囚。(美聯社)

52歲死刑犯麗莎·蒙哥馬利(Lisa Montgomery)13日凌晨在印第安納州聯邦監獄 中伏法，這是聯邦政府自1953年以來，首次執行女囚死刑。

蒙哥馬利2004年綁架、勒斃時年36歲懷胎八個月的史丁娜(Bobbie Jo Stinnett)，並從其腹中取出活嬰帶走；2007年她在密蘇里州 遭陪審團定罪，判處死刑。

聯邦監獄管理局(Federal Bureau of Prisons)表示，蒙哥馬利在印第安納州特雷霍特(Terre Haute)的聯邦監獄接受毒劑注射，13日凌晨1點31分宣布死亡。

蒙哥馬利的律師亨利(Kelley Henry)曾以她患有嚴重精神疾病為由，指蒙哥馬利失能，要求中止死刑；聯邦最高法院12日晚推翻第八巡迴上訴法院暫緩處決蒙哥馬利的命令，為執行死刑掃除障礙。

亨利發表聲明表示，「一個失敗政府的懦夫殺戮欲望，在今晚全面展現」。

川普 政府2019年宣布恢復執行中斷17年的聯邦死刑，儘管總統當選人拜登建議川普暫停行刑，川普政府仍在其政權僅剩一周之際持續安排行刑。過去七個月至今已有11人遭處決，伏法人數寫下130年以來總統跛腳鴨時期行刑最高紀錄。

司法部本周總計安排了三項死刑，但另兩名聯邦死囚希格斯(Dustin Higgs)和江森(Corey Johnson)，12日經華府聯邦地方法院法官坦雅‧裘特康(Tanya S. Chutkan)裁定暫緩行刑；這兩名死囚於12月新冠病毒檢測均呈陽性反應。裘特康在決定中寫道，處決兩人不符公共利益。

新冠病毒正在全國各地監獄傳播，許多州幾乎都暫停處決死刑犯，外界對於聯邦監獄恢復處決死刑犯，批評日趨激烈。

聯邦政府上次處死女囚犯是在1953年，密蘇里州的邦妮·布朗·黑迪(Bonnie Brown Heady)為要求贖金綁架謀殺一名小男孩而被處死。