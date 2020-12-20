北卡三校兄弟會 學生販毒遭起訴

北卡 羅來納大學教堂山分校兄弟會淪為毒窟，明目張膽超大量的毒品 交易被橙郡警長布萊克伍德(Charles Blackwood)，形容為「這案子主動找上我們」。

布萊克伍德說：「這次案情的曝光和我執法40年經驗中遇到的完全不一樣。」聯邦檢察官17日表示，本案中販毒集團在過去幾年，還將毒品販賣至北卡州其他兩間大學，運送超過數百公斤古柯鹼和贊安諾錠(Xanax)等毒品，進帳超過150萬元。

聯邦檢察官馬丁表示：「這不是未成年喝酒或躲在兄弟會後面偷抽大麻而已，這是有多達21名毒販，嚴重性完全不同。」

被起訴的毒販年齡範圍介於21至35歲，至少有11名北卡大學教堂山分校、杜克大學和阿帕拉契州立大學目前在學或過去的學生，目前三校全力配合檢調單位調查。

警方自2018年11月開始追查北卡大學內的毒品交易，發現在兄弟會Phi Gamma Delta、Kappa Sigma和Beta Theta Pi的會所內和附近，自2017年春季直至今年，皆有學生進行毒品交易。隨後警方將調查觸角延伸至杜克和阿帕拉契州大，販毒集團使用加密手機應用程式，並透過PayPal等付款軟體交易。

調查人員發現古柯鹼的貨源從加州 郵寄至北卡，大麻則是開車運送，買方也以郵寄現金或透過西聯匯款(Western Union)付帳。而兄弟會成員甚至在通訊軟體GroupMe上，張貼各種毒品的價目。大多數的毒品交易，則是在兄弟會大活動期間，一名被告甚至透露，Phi Gamma Delta兄弟會甚至為了春假旅遊，集資買了一盎司的古柯鹼。

兄弟會毒品的提供者，主要是住在加州的小歐秋亞(Francisco Javier Ochoa Jr.)；他在去年11月就因共謀運動五公斤以上古柯鹼和超過100公斤大麻遭起訴。他在2月認罪，並於11月下旬遭判刑73個月。其他20名被告，則以共謀運毒和在大學1000英尺範圍內發放管制藥物起訴。