我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：加州確診184.5萬例 佛州逼近120萬例

北卡三校兄弟會 學生販毒遭起訴

編譯林育正／綜合19日電

北卡羅來納大學教堂山分校兄弟會淪為毒窟，明目張膽超大量的毒品交易被橙郡警長布萊克伍德(Charles Blackwood)，形容為「這案子主動找上我們」。

布萊克伍德說：「這次案情的曝光和我執法40年經驗中遇到的完全不一樣。」聯邦檢察官17日表示，本案中販毒集團在過去幾年，還將毒品販賣至北卡州其他兩間大學，運送超過數百公斤古柯鹼和贊安諾錠(Xanax)等毒品，進帳超過150萬元。

聯邦檢察官馬丁表示：「這不是未成年喝酒或躲在兄弟會後面偷抽大麻而已，這是有多達21名毒販，嚴重性完全不同。」

被起訴的毒販年齡範圍介於21至35歲，至少有11名北卡大學教堂山分校、杜克大學和阿帕拉契州立大學目前在學或過去的學生，目前三校全力配合檢調單位調查。

警方自2018年11月開始追查北卡大學內的毒品交易，發現在兄弟會Phi Gamma Delta、Kappa Sigma和Beta Theta Pi的會所內和附近，自2017年春季直至今年，皆有學生進行毒品交易。隨後警方將調查觸角延伸至杜克和阿帕拉契州大，販毒集團使用加密手機應用程式，並透過PayPal等付款軟體交易。

調查人員發現古柯鹼的貨源從加州郵寄至北卡，大麻則是開車運送，買方也以郵寄現金或透過西聯匯款(Western Union)付帳。而兄弟會成員甚至在通訊軟體GroupMe上，張貼各種毒品的價目。大多數的毒品交易，則是在兄弟會大活動期間，一名被告甚至透露，Phi Gamma Delta兄弟會甚至為了春假旅遊，集資買了一盎司的古柯鹼。

兄弟會毒品的提供者，主要是住在加州的小歐秋亞(Francisco Javier Ochoa Jr.)；他在去年11月就因共謀運動五公斤以上古柯鹼和超過100公斤大麻遭起訴。他在2月認罪，並於11月下旬遭判刑73個月。其他20名被告，則以共謀運毒和在大學1000英尺範圍內發放管制藥物起訴。

毒品 北卡 加州

上一則

聖馬刁市銀行外傳槍響1男身亡 警方：是有針對性槍擊案

下一則

疫情重創海鮮產業 「海藻」卻殺出新路

延伸閱讀

新冠疫苗抵北卡 分4階段施打

新冠疫苗抵北卡 分4階段施打
北卡夏樂醫療系統 率先接種新冠疫苗

北卡夏樂醫療系統 率先接種新冠疫苗
疫情飆升 北卡居民12‧11起晚間10點至凌晨5點宵禁

疫情飆升 北卡居民12‧11起晚間10點至凌晨5點宵禁
北卡亞許郡 全美最大聖誕樹生產地

北卡亞許郡 全美最大聖誕樹生產地

熱門新聞

身價數億元的謝家華日前驟逝，沒有留下任何遺囑。(美聯社)

謝家華沒遺囑 豪宅貼萬張便利貼…驚見「財務承諾」

2020-12-12 22:24
華裔創業家謝家華生前予人陽光形象，未料在人生晚期為毒癮所苦。(路透)

謝家華前女友 臉書憶舊情 系列合照曝人生變化

2020-12-14 23:13
總統當選人拜登的夫人吉兒。美聯社

刊文要拜登夫人去掉博士頭銜 華爾街日報挨轟

2020-12-13 10:44
美國聯合航空591航班14日從佛州奧蘭多飛往加州洛杉磯時，途中因緊急醫療狀況臨時改降路易斯安納州的紐奧良，救護人員隨後上機搶救一名男子，事後傳出此人是新冠肺炎確診患者。畫面翻攝：ABC7

聯航爆出疑新冠患者死於機上 乘客怒揭內幕

2020-12-19 05:52
9歲的萊恩是今年收入最高的Youtuber。(取自萊恩Instagram)

年賺3000萬！德州9歲男童 連3年奪最高收入YouTuber

2020-12-18 19:41
世界首富貝佐斯(左)的前妻斯科特(右)，在一度成為全球女首富後持續進行捐款。(路透)

貝佐斯前妻捐42億元賑災 離婚後已捐掉60億

2020-12-15 21:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
聯航爆出疑新冠患者死於機上 乘客怒揭內幕

聯航爆出疑新冠患者死於機上 乘客怒揭內幕
賭巴喊停斷生路 他成遊民街頭住紙箱過寒冬

賭巴喊停斷生路 他成遊民街頭住紙箱過寒冬
赴中乘客注意！中使館發布核酸、血清抗體檢測新要求

赴中乘客注意！中使館發布核酸、血清抗體檢測新要求
這4個場所 最易傳播新冠病毒

這4個場所 最易傳播新冠病毒
黃曉明與Angelababy離婚？知情人爆真相「弄假成真」

黃曉明與Angelababy離婚？知情人爆真相「弄假成真」