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保守團體資助200萬元保金 威州17歲殺人少年獲釋

編譯郭宣含／綜合21日電
17歲白人青少年瑞登豪斯(前左持槍者)8月25日持槍參加在威斯康辛州基諾沙市的白人團體活動中，射殺兩人並傷及另一人。他獲保守派團體協助，以200萬元交保獲釋。(美聯社)
17歲白人青少年瑞登豪斯(前左持槍者)8月25日持槍參加在威斯康辛州基諾沙市的白人團體活動中，射殺兩人並傷及另一人。他獲保守派團體協助，以200萬元交保獲釋。(美聯社)

伊利諾州17歲白人青少年瑞登豪斯(Kyle Rittenhouse)20日獲得保守派團體協助，以200萬元交保獲釋；瑞登豪斯8月底到威斯康辛州基諾沙(Kenosha)參加示威時，持槍射殺兩人並造成另一人受傷，隨後遭以涉嫌一級蓄意殺人罪被逮捕。

基諾沙警察局發言人萊特(David Wright)證實，瑞登豪斯20日下午在安全人員和律師陪同下離開該郡拘留中心。

瑞登豪斯律師皮爾斯(John Pierce)表示：「凱爾(瑞登豪斯)自由了，他完全無罪，我們會予以證明。」他表示，一名特種作戰退役人員受雇保護瑞登豪斯的安全。

威州必須以現金全額繳納保釋金，皮爾斯表示，瑞登豪斯的200萬保釋金由另一名律師林伍德(Lin Wood)成立的「反擊」(Fight Back)團體所資助；林伍德20日在推特稱瑞登豪斯是「政治犯」，該組織擬繼續募款為其辯護。

這筆保釋金大多來自小額捐款，林伍德在推特表示感謝捐助者並表示：「我們不會讓他失望。」

皮爾斯指出，另外兩個保守派組織「全國支持槍枝權力協會」(National Association For Gun Rights)與「美國狼689」(American Wolf 689)共募款10萬5000元，直接作為瑞登豪斯家人的生活費，其家人因騷擾和死亡威脅不斷而離開安提俄克市(Antioch)的住家，到一處未公開地點居住。

不過遭瑞登豪斯射殺的死者家屬表示，他們現在感到很害怕；海諾特(John Hubert)的兒子基諾沙遭射殺，他表示：「瑞登豪斯有人在那幫他忙，現在有很多組織、民兵團體為他募款。」

「他以為自己高於法律，」海諾特表示，「他受到執法人員如此對待，他以為他在此案中有正當理由，他若逃跑我也不意外。」

瑞登豪斯10月30日被引渡至威州受審殺人罪，下一場聽審在12月3日。

伊利諾州20日17歲白人青少年瑞登豪斯獲保守派團體協助，以200萬元交保獲釋。(...
伊利諾州20日17歲白人青少年瑞登豪斯獲保守派團體協助，以200萬元交保獲釋。(美聯社)

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