槍殺中國傳教士 堪薩斯市吸毒男被判刑26年

堪薩斯市青年哈德遜兩年前在服用「天使粉」苯環利定而進入迷幻狀態下，槍殺中國傳教士郝欣東，被判26年監禁。(美聯社)

堪薩斯市青年哈德遜(Curtrail Hudson)兩年前在服用「天使 粉」苯環利定(PCP - Phencyclidine)迷幻狀態下，槍殺中國 傳教士郝欣東(Xindong Hao，音譯)，5日因二級謀殺罪成立，被判刑26年。

另據堪薩斯星報報導，傑克遜郡巡迴法庭5日以殺死郝、傷及另兩人罪行，判處哈德遜26年徒刑。

2018年4月，郝辛東一家六口剛抵達堪薩斯，參加當地國際祈禱會不久，就發生此事。當時18歲的哈德遜持槍掃射行人，38歲的郝剛好走近，中槍倒斃。哈德遜被捕前，另外擊傷兩人，總共被控六項罪名。

法庭文件顯示，哈德遜當時和別人吵架，他認為郝是對方的共謀；對方頸部、背部受傷，被家人送醫急救。

哈德遜告訴警方，郝朝他走來時，拿著手機在講話，他聽到郝在說，「他(哈)就在這裡。」法庭紀錄和目擊者都說，哈德遜朝郝開了好幾槍，還用槍托打他。

當時一名開著卡車的男子看到哈德遜向郝開槍，結果也被哈德遜開槍，遭子彈擦傷。

郝的妻子和四名孩子和他一起來到美國 。星報曾經報導，郝是慈悲行善的基督徒，一生奉獻給宗教與祖國。他太太羅拉說，再也找不到比她先生更勤於分享上帝之愛的人了。北卡州出生的蘿拉在中國教英文時，在蘭州結識郝，成為郝太太。

哈德遜的律師納皮葉(Craig Napier)替他辯護說，當時哈德遜吸了大麻煙，但不知道裡面含有「天使粉」迷幻藥，精神狀態不穩。

哈德遜曾向法庭認罪，但後來又撤回。

經上訴，判決庭預定4月24日舉行，哈德遜可能被判處50年徒刑，納皮葉希望判他20年，因為「陪審團員曾如此表示。」