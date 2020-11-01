威州非裔警射殺3人 3案皆獲判無罪

威斯康辛州檢方10月中旬決定不起訴對一名少年開槍的非裔警員門薩後，引發大規模抗議，導致警方全副武裝嚴陣以待。(美聯社)

威斯康辛州 沃洼托沙(Wauwatosa)的非裔 警員門薩(Joseph Mensah)自2015年以來已開槍射殺三人，三樁案件皆獲判無罪，辯護律師稱市政府官員不該因為擔心門薩將來可能還會再犯而開除他或對他做任何處分。

2015年門薩開槍射死岡薩斯（Antonio Gonzales），當時岡薩斯拒絕放下武器；一年後又開槍殺死安德森（Jay Anderson Jr.），安德森當時在車內，門薩稱他看到車裡有槍，以為安德森要拿槍所以才對他射擊。

最近一起意外發生在2月，門薩在商場外追逐一名持武的少年時開槍，不起訴他的決定引起數晚的抗議，甚至造成暴力事件。

沃洼托沙警察 委員會7月將門薩停職，並預計於11月決定他的最終命運。前聯邦檢察官畢斯克皮克(Steven Biskupic)10月初發表調查報告，內容指出門薩未來可能會再殺死第四人，讓沃洼托沙市承擔過大的風險，應該將他開除。

門薩的律師上周提交一份文件，稱州法律並不允許委員會因為未來可能發生的事而開除員警，這將創造「不合邏輯和人為的」規則，警官可以擁有使用致命武力的一定次數。

委員會若是未解雇門薩，畢斯克皮克打算提出違反民權的潛在財務風險來動搖委員會的決定，但他並未能解釋，基於未發生的事且沒有任何醫學觀點支持的情況下解雇門薩，將侵害他的正當程序權利，且該市會面臨同樣的財務風險。

委員會也考慮是否處分門薩，因為他違反禁止官員公開談論調查中案件的規定。律師稱門薩並未對媒體提起商場槍擊案件，他將重點放在該市如何對待他，門薩也未洩漏任何未公開的資訊，他的發言不代表警局。

代表三名受害人家屬的律師則稱基於警局的利益，應該開除門薩。