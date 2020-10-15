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中央公園遛狗女自爆…曾打第二通911 謊報非裔男擬施暴

記者胡玉立、金春香／綜合報導
白人女子艾米‧庫珀(Amy Cooper)5月在紐約中央公園遛狗時，報警謊稱遭非洲裔男子威脅。(美聯社)
白人女子艾米‧庫珀(Amy Cooper)5月在紐約中央公園遛狗時，報警謊稱遭非洲裔男子威脅。(美聯社)

白人女子艾米·庫珀(Amy Cooper)5月底在紐約中央公園遛狗時，報警謊稱遭非裔威脅案，曾被大幅報導，庫珀為此丟了工作並承受各方指責；但檢方14日在庭上揭露此案更多情節，表示庫珀在現場曾兩度打911電話報警，第一通謊稱她遭非裔男子威脅，第二通聲稱對方企圖對她施暴。

庫珀於7月被控「謊報案件」輕罪，最高可判處一年徒刑。她14日以遠距方式在曼哈頓法院出庭，承認自己在事發當天還撥打了第二通電話報警，謊稱對方試圖攻擊她。曼哈頓地區檢察官辦公室正與庫珀商討可能的認罪協議，或可免於讓她入獄。

此事件的第一通謊報電話，曾被受害者、知名非裔觀鳥人克里斯蒂安·庫珀(Christian Cooper)當場用手機錄下並放上社群網站公論，錄影閱覽次數近4500萬次，迅速引爆各界對非裔容易承受不實指控的重視與討論。

資深檢察官喬安‧伊魯齊(Joan Illuzzi)在庭上表示，庫珀向警方報案的作法「是種族攻擊也是刻意威嚇」。檢方正研究解決方案，除了在法庭要求庫珀為其行為負責，也要求她參加教育計畫，明白其行為如何造成危害。

在中央公園野生保護區要求艾咪．庫珀遛狗時應繫上狗鏈而被誣告的當事人克里斯蒂安·庫珀，拒絕與檢方合作。畢業自哈佛大學傳播系的克里斯蒂安·庫珀表示，艾米．庫珀面臨的後果和公眾強烈反彈已經足夠，「這起事件不是關於艾米·庫珀，而是關於一個更大的社會問題。」

他14日受訪表示，「我們必須確保自己不分心，我們有個非常重要的目標，此目標攸關改革警政，讓社會中的結構性種族歧視出現系統性變革。」

法官決定將此案延至11月17日再審，讓艾米．庫珀的律師羅伯特·巴恩斯(Robert Barnes)有時間與檢方洽談協議細節。

非裔 曼哈頓 中央公園

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