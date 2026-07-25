「友誼衰退」時代 幫助現代人交友的「連結經濟」夯

美國出現許多幫助人們建立更多人際連結的新創公司。(美聯社)

面對現代社會「友誼衰退」與孤獨危機，市場湧現一批旨在「幫人擺脫孤獨、建立真實人際連結」的新創公司。從收費數百美元的社交技巧教練課程、要價千餘美元的克服害羞訓練，到年費逾2000歐元（約2316美元）的高端社群平台，「連結經濟」商業版圖正逐步擴張。

60歲的紐約獨居女子愛莉克斯，透過付費參加威洛絲創辦的社交教練公司Platonic Action Lab課程，成功克服障礙貼告示邀請鄰居喝咖啡。該公司將社交訓練比照健身課程或人際關係諮商，提供約400至600美元不等的自學、團體及一對一課程，協助現代人拓展人際圈。

長期遠距工作而社交焦慮加劇的紐約客瑪瑞索，被「害羞偷走了你的人生」廣告觸動，決定報名培訓業者Unshyness售價1440美元的兩日周末課程。該機構由來自莫斯科的瑪茲創立，透過在街頭隨音樂起舞、主動與陌生人擊掌等刺激又有趣的「極限外向」實戰訓練，幫助學員克服社交障礙。

移居米蘭的英國人史萊特創立社群公司Robin，扮演人脈橋樑。會員支付年費2000歐元（2285美元），即可參加導覽、參訪等專屬社交活動並由他化解初見尷尬，目前已有250名會員，並拓展至邁阿密。

去年底發布的「美國社交連結」報告指出，美國每 十名成年人中，就有一人長期處於孤獨狀態。世界衛生組織說，全球每六人就有一人受到孤獨感影響，顯著衝擊健康與福祉。估計每小時約有100人因孤獨相關的因素死亡，換算下來每年超過87.1萬人。就在美國人處於「友誼衰退」的時代，前述這些為孤單人士向外開創關係的新創事業應運而生，但這種靠協助建立人際連結來賺錢的「連結經濟」，要成長到具備商業規模、永續經營，還很難。

前麥肯錫顧問古波塔曾成立Build IRL平台，試圖協助「連結經濟」新創公司穩定營運，最終卻以失敗告終。她坦言，即便孤獨商機龐大，但消費者缺乏付費意願，無法讓這些致力於促進人際連結的服務能夠真正發展壯大，「現實世界的人際互動，本來就不像線上服務那樣容易擴張」。