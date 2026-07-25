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冷氣不夠涼要調低溫度？ 大廠實測「另一招」有效更省電

TVBS新聞網／編輯 劉哲琪 報導
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日本大廠揭使用冷氣的四大迷思；示意圖。（圖／123RF）
日本大廠揭使用冷氣的四大迷思；示意圖。（圖／123RF）

夏日高溫，許多民眾回家後第一件事就是打開冷氣。不過，到底該怎麼使用冷氣才最省電，外界一直眾說紛紜。日本知名冷氣大廠大金（DAIKIN）過去調查發現，許多民眾對冷氣的省電方式存在誤解，並針對如何在兼顧節能的情況下，讓室內更快降溫，提出具體建議。

日本大金針對527人進行「冷氣省電方法」調查後發現，近6成受訪者都誤解了省電方式，甚至採取了反而更耗電的做法。以下整理民眾最常見的4大冷氣省電迷思，逐一解析。

把冷氣風量設定為「弱」和「自動」，哪個最省電？

研究人員分別在不同天，將冷氣的風量設定為「弱」和「自動」約11小時，計算消耗電量進行比較後，設定「弱」的耗電量為3.85kWh、「自動」則為2.79kWh。這是因為將風量調成「弱」時，通過室內機冷卻熱交換器的空氣量會減少，導致室內降溫速度變慢。因此，相較於風量設定為「自動」，「弱」風量會讓壓縮機運轉時間更長、負荷更高，反而消耗更多電力。

把冷氣風向設為「下方」或「水平」，哪個最省電？

研究人員將冷氣風向分別設定為「斜向下」與「水平」約11小時，測量耗電量。結果顯示，「斜向下」模式耗電3.76kWh，而「水平」模式僅2.77kWh，耗電量約減少3成。原因在於冷空氣密度較高，會自然往下沉積在地面附近。若將風向調成「斜向下」，冷空氣容易集中在地板附近，而暖空氣則滯留在天花板附近。

將風向設定為「水平」，冷風會先沿著天花板吹送，再利用冷空氣自然下沉的特性，均勻擴散至整個室內，不僅能讓全室降溫更加均勻，也能避免冷氣過度運轉，進而降低耗電量。

冷氣不夠涼，該降溫1度或把風量設為「強」？

研究人員在盛夏最炎熱的白天時段（下午1點至3點）進行測試，比較將設定溫度調低1°C與將風量調至「強」，哪種方式更省電。實驗結果顯示，若將設定溫度降低1°C，耗電量為1.13kWh；若維持原本溫度、僅將風量調為「強」，耗電量僅0.52kWh。

因為調低設定溫度時，冷氣必須從室內空氣中帶走更多熱量，因此壓縮機需要以更高負荷運轉，耗電量也會增加。相較之下，雖然將風量調至「強」時，室內機風扇的運轉聲會變大，讓人感覺好像更耗電，但風扇消耗的電力實際上遠低於壓縮機。

此外，人體感受到的冷熱不僅取決於室溫，也會受到濕度與氣流影響。因此，與其調低冷氣設定溫度，不如將風量調強，藉由增加氣流降低體感溫度，同樣能感覺更涼爽，還能減少耗電。

在室外機鋪「濕毛巾」更省電？

研究人員分別測試室外機上方「有」與「沒有」濕毛巾的情況，並讓冷氣在白天上午8時至晚間7時連續運轉11小時，測量耗電量。結果顯示，若濕毛巾妨礙室外機通風，反而可能增加耗電量。

實驗中，室外機覆蓋濕毛巾時的耗電量為3.87kWh，未覆蓋濕毛巾時則為2.77kWh。換言之，以此次濕毛巾的覆蓋方式來看，沒有覆蓋濕毛巾的耗電量約低3成。研究人員推測，之所以會出現這樣的結果，是因為濕毛巾垂落至室外機側面的進風口或出風口，阻礙了空氣流通。

冷氣不夠涼先別降溫！大廠實測：按「這一鍵」耗電少逾5成

TVBS新聞網

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