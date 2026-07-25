房間油漆竟左右房產行情 選錯顏色恐嚴重掉價

調查顯示，房間油漆顏色可能影響房屋最終售價。油漆示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Pavel Danilyuk）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 房屋牆面顏色會影響買家第一印象與出價意願。

房屋牆面顏色會影響買家第一印象與出價意願。 重點二： 白色不再最安全，買家偏好大地色與沉穩色系。

白色不再最安全，買家偏好大地色與沉穩色系。 重點三：赭黃色等錯色可能讓房屋出價明顯下滑。

房屋價值除了要考慮地點、屋況等因素，還有些看似不起眼的細節，也可能影響購買意願與出價，有些買家希望購買房屋後可以盡快入住，因此油漆顏色就會影響看屋第一印象。過往被認為是安全牌的純白色不再受歡迎，當今買家更偏好讓人感到寧靜的巧克力棕、鼠尾草綠等色系，如果正在苦惱房間牆壁該粉刷何種顏色，不妨參考調查報告結果。

MoneyLion報導，房產公司Elizabeth Margaret Realty老闆伊莉莎白（Elizabeth M. Callaghan）說，房間牆面顏色會直接影響開價，想要立刻入住的買家通常不想要再動手粉刷油漆，因為油漆雖然便宜，但關鍵在後續需要粉刷，如果賣家選錯顏色也難以忽視，反之如果漆對顏色，買家傾向開出更好的價格。

前往油漆行以前，不妨參考線上房產公司Zillow的「2026年油漆顏色分析報告」，該報告根據對全美4400位近期和潛在購屋者進行調查，揭露買家對各房間偏好的色調。2020年時，白色是最安全的選項；但現今的購屋者比起白色牆面，更偏好溫暖、沉穩又充滿靈魂的大地色系。

房產公司Coldwell Banker的房產經紀人漢娜（Hanna Jackson）說，有些買家認為純白色太普通、冰冷，看房時感覺像出租房，還有人認為全白牆面感覺像展示間，而不像家。根據調查結果，以下是每個房間最適合的油漆顏色。

廚房選擇更大膽的色彩對賣方更有利，其中一種受歡迎的顏色是炭灰色（charcoal gray），特別是宣偉公司（Sherwin-Williams）的「Peppercorn」，Zillow調查顯示如果廚房牆壁或櫥櫃採用此顏色，出價最多可提高1373元，此色調呈現大膽、現代風格，深受購屋者青睞。

調查顯示，買家對漆上巧克力棕色的臥室，出價可能比白色臥室高出2277元。建築工作室LEE² DESIGN的共同創辦人李凱瑟琳（Kathrin Lee，音譯）說，巧克力棕色非常吸引人，從歷史角度而言，人類習慣進入黑暗安全的洞穴睡覺，如果臥室是白色感覺就不像洞穴，而深邃感性的棕色能給人安全感，有助於神經系統從白天的忙碌喧囂中轉換，進入夜晚的平靜、親密與休息狀態。棕色讓人聯想至樹皮和土壤，與人類演化過程接觸到的自然物。

客廳是忙碌一天後窩著看書、看影片或單純放鬆身心的空間。調查顯示，若客廳採用如宣偉公司的「Tradewind」等淺藍色系粉刷，報價可能比白色客廳高出多達1723元。淺藍色能喚起如海洋或藍天般柔和、平靜與溫馨的感覺，通常能讓買家留下深刻印象。

浴室和其他房間中，最受歡迎的顏色是鼠尾草綠（sage green），根據調查，宣偉公司的「Livable Green」可能使出價提高1035元。伊莉莎白說，她最近兩位買家購買的房屋，浴室裡剛好都配有鼠尾草綠的洗手台；其中一位買家甚至決定將所有櫥櫃都漆成鼠尾草綠。除了浴室，這種輕盈、讓人平靜而映照戶外景色的綠色調，開始出現在廚房、客廳到臥室等各房間，雖然相比研究中的其他油漆顏色，並未帶來最高的出價，但可能是吸引買家的關鍵顏色。

研究顯示，效果最差的油漆顏色是赭黃色（ochre yellow），這是一種偏褐色的金黃色調。如果客廳、廚房、臥室及浴室選用赭黃色，可能使房屋的出價降低約1萬8164元；若廚房採用赭黃色，可能使售價降低6630元。其他表現不佳的顏色如浴室採用消防栓紅（fire-hydrant red），可能使售價降低8000元；以及淺粉色，若用於廚房可能讓賣家損失4200元，用於浴室則可能損失6000元。