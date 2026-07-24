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好市多隱藏版冰淇淋爆紅 華人曝「咖啡神搭法」秒升級

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好市多近期一款迷你香草冰淇淋在小紅書掀起熱烈討論，網友認為小巧的獨立包裝方便食用...
好市多近期一款迷你香草冰淇淋在小紅書掀起熱烈討論，網友認為小巧的獨立包裝方便食用。好市多示意圖。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：好市多迷你香草冰淇淋在小紅書上意外爆紅。
  • 重點二：華人網友推薦搭配濃縮咖啡做成Affogato
  • 重點三：兩種香草口味相近，單吃也被讚奶香濃郁。

美國好市多（Costco）近期一款迷你香草冰淇淋在小紅書掀起熱烈討論，華人網友「肥包」分享開箱心得，認為小巧的獨立包裝不僅方便食用，更因尺寸剛好，成為製作Affogato（阿芙佳朵）的最佳搭配，吸引不少人詢問販售門市、熱量及口味差異，也有人直呼看完分享後立刻想衝好市多購買。

「肥包」介紹，這款冰淇淋方塊（Binggrae Excellent Premium Ice Cream Cubes）一箱內含兩盒，分別為Classic Vanilla（經典香草）與French Vanilla（法式香草）兩種香草口味，每顆都是獨立包裝，一次吃一顆份量恰到好處。她特別推薦將冰淇淋放入杯中，再淋上一份濃縮Espresso，隨著冰淇淋慢慢融化，奶香與咖啡香融合，在家就能輕鬆做出咖啡店常見的Affogato。她也表示，兩款口味差異不大，只是其中一款香草風味較濃郁一些。

除了適合搭配咖啡，「肥包」也大讚這款冰淇淋單吃表現同樣出色，認為奶香濃郁、口感綿密，而且甜度控制得相當不錯，「作為廣東人，這就是最高評價」，不會甜到讓人覺得膩口，甚至連吃兩、三顆都沒有負擔。她笑說，自己看到商品隔天就立刻回好市多購買，甚至結帳後一路邊吃邊回家，直呼後悔當初只買一盒。

留言區則掀起熱烈討論，不少網友表示「看了測評，我必須去好市多」、「感謝分享，準備去找」，也有人認為迷你尺寸很吸引人，「本來以為一次吃一顆比較容易控制，結果可能還是忍不住多吃幾顆」、「我家小孩一次都吃兩顆起跳」。另有網友分享，除了好市多外，部分H Mart超市也有販售類似商品。

此外，也有部分網友關注產品成分與營養資訊，有人認為額外添加糖量偏高，質疑「為什麼還要多加9克糖」，但也有人認為冰淇淋本來就是甜點，加入糖分並不令人意外。另有不少人詢問每顆熱量及兩種香草口味的差異，「肥包」則回應，兩者整體風味相近，只是French Vanilla的香草香氣會再濃一些。

▲ 來源：Instagram＠eatingaround（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

精華 FAQ

  • 它是 Binggrae Excellent Premium Ice Cream Cubes，1箱有2盒、分成 Classic Vanilla 與 French Vanilla 2種口味。每顆皆獨立包裝，份量小巧，方便單吃或拿來做甜點搭配。

  • 因為冰淇淋體積剛好放進杯中，再淋上濃縮 Espresso 後，會在融化過程中把奶香與咖啡香融合，做出很接近咖啡店的 Affogato，簡單又有儀式感。

  • 多數留言都想去好市多購買，也關心販售門市、每顆熱量與兩種口味差異；另有人質疑額外加糖較高，但也有人認為甜點本來就偏甜，屬於正常接受範圍。

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