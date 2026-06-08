每天整理14分鐘就夠了 居家達人分享「1%幸福法則」

起床後鋪床除了讓一天從整齊有序的狀態開始，也像是在替晚上回家的自己提前準備舒適環境。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Ron Lach ）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 小紅書網友提出1%幸福法則，主張每天整理14分鐘即可。

小紅書網友提出1%幸福法則，主張每天整理14分鐘即可。 重點二： 整理分三時段進行：起床鋪床、回家清空包包、睡前收檯面。

整理分三時段進行：起床鋪床、回家清空包包、睡前收檯面。 重點三：網友反應兩極，有人認同實用，也有人提醒衛生與家務差異。

每天要花多少時間整理家裡才最有效率？一名經常分享收納技巧的小紅書 網友「綿綿的家事手記」近日提出「1%幸福法則」，認為一天24小時只需拿出約1%的時間，也就是14分鐘，就能讓居家環境維持整潔。貼文與影片曝光後引發熱烈討論，不少網友直呼方法簡單實用，也有人分享自己的整理習慣與心得。

綿綿表示，這14分鐘並非一次完成，而是分散在一天中的三個關鍵時刻，包括起床後1分鐘鋪床、回家後3分鐘整理包包，以及睡前10分鐘整理檯面。她認為，只要把握這些時機，就能避免雜物不斷堆積，讓家裡維持基本秩序。

首先是起床後鋪床。她坦言，以前年輕時無法理解為何每天都要鋪床，反正晚上還要再睡一次，但近年逐漸發現這個動作具有儀式感。除了讓一天從整齊有序的狀態開始，也像是在替晚上回家的自己提前準備舒適環境。她形容，這就像飯店的開床服務，忙碌一天後回到房間，看見整齊的床鋪會讓人瞬間放鬆。

第二個整理時刻則是下班回家後。綿綿透露自己養成了「清空包包」的習慣，將包內物品全部取出，垃圾直接丟棄，需要充電的設備立即處理，隔天要攜帶的物品則提前準備好。她認為，這個動作不僅能避免東西遺失，也像是在回顧當天發生的事情，幫助自己完成心理上的整理與切換。

至於最重要的階段則是睡前10分鐘。她建議利用短暫時間將客廳、廚房與浴室等公共區域的檯面簡單收拾乾淨，不必要求完美，只要整體看起來整潔即可。她還分享一個名為「習慣寄生」的方法，意即不必刻意培養新習慣，而是在既有習慣中加入整理動作。例如刷牙時順手整理浴室檯面，利用原本就存在的生活流程完成家務。

影片引起不少網友共鳴。有網友分享，自己出門前一定會先整理家裡，因為工作一天後回到整潔的空間，能夠立刻感受到放鬆與療癒，「感覺像是早上的自己在照顧晚上的自己」。也有人實際嘗試影片中的方法，拿著收納籃巡視家中，清理過期食品、藥品與日用品，一次就整理出滿滿一大籃雜物。

不過，也有部分網友提出不同看法。有人指出，起床後立刻鋪床可能不利健康，建議先讓被褥透氣一段時間再整理，以避免潮濕環境滋生細菌或塵蟎。另有網友認為，整理與打掃其實是兩回事，除了日常收納之外，仍需定期掃地、擦地、洗衣與整理衣櫃等家務工作。

面對眾多討論，綿綿則強調，整理並非額外負擔，而是每天替自己補充能量的過程。她將這三個整理時刻比喻為遊戲中的補給站，雖然一天大部分時間都在忙碌生活，但只要抽出1%的時間整理環境，就能重新整理思緒，以更好的狀態迎接下一天。