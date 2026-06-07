拜登亂入妻子紐約新書發表會 嗨喊「你最愛誰？」全場尷尬

美國前第一夫人吉兒拜登。（美聯社）

美國前總統拜登日前意外現身妻子吉兒・拜登在紐約舉行的新書分享會，原本屬於第一夫人的活動瞬間被「搶走焦點」，現場出現一段「極度尷尬」的插曲。拜登在台下突然提問「你最愛誰？」還試圖宣傳自己的新書，打斷活動進行，場面一度尷尬。

根據紐約郵報報導，該場活動於紐約92街Y文化中心舉行，由脫口秀主持人琥碧戈柏主持，吉兒・拜登正為其新回憶錄「View from the East Wing白宮東翼的觀點」新書宣傳。就在活動進行期間，拜登未經預告走上舞台並試圖加入對話，甚至在沒有麥克風的情況下開口發言，向妻子提問「你最愛誰？」的問題，令現場一度愣住。

吉兒最初以玩笑方式回應「琥碧戈柏」，引發觀眾笑聲，但隨後仍表示「我最愛你，喬」，才讓場面稍微回歸溫馨氣氛。然而，拜登並未就此離開，還試圖談及自己即將出版的書，引來吉兒笑著提醒這是她的活動，並非他的宣傳場合。

整段互動雖以輕鬆方式收場，但外媒形容場面「令人尷尬」且略顯混亂，也再次讓外界關注拜登近來的健康狀況與公開活動表現。

吉兒在活動中也談及丈夫近年罹患第四期攝護腺癌的治療過程與心理壓力，並分享兩人對於公開討論健康議題的保守態度。

拜登亂入吉兒新書發表會 嗨喊「你最愛誰？」全場尷尬

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