亞利桑納居民取得許可自建遮陽設施 卻遭HOA勒令拆除

亞利桑納州錢德勒市的查爾斯一家在後院搭建遮陽設施，沒想到遭屋主協會勒令拆除，他們不服找議員幫忙，促成相關法案誕生，目前即將簽署生效。遮陽設施示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Joerg Hartmann）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 亞利桑納錢德勒居民依法申請後院遮陽棚，仍遭HOA要求拆除引發不滿。

亞利桑納錢德勒居民依法申請後院遮陽棚，仍遭HOA要求拆除引發不滿。 重點二： 屋主查爾斯一家敗訴後向州議員求助，促成限制HOA的州法草案。

屋主查爾斯一家敗訴後向州議員求助，促成限制HOA的州法草案。 重點三：州眾議院已通過法案，未來可讓住戶搭建市售遮陽設施，不受HOA限制。

亞利桑納州錢德勒市旅遊局（Visit Chandler）的數據顯示，錢德勒市每年平均晴天日數超過300天，年均溫華氏85度，因此居民查爾斯（Charles）一家人決定在後院搭建遮蔭設施，沒想到遭屋主協會（HOA）勒令拆除，這家人非常不滿，決定找州議員求助；現在，亞利桑納州眾議院通過允許民眾在家中搭建遮陽棚的法案，即將交由州長簽署生效。

Moneywise報導，查爾斯一家的母親碧爾翠絲（Beatrice Charles）說，她和丈夫原本在後院搭建遮陽設施一切都符合規定，他們遵守土地使用分區法規、獲得許可，設計的遮陽設備也符合家人需求。

ABC15 Arizona報導，將近四年前，查爾斯夫婦為兒子在後院搭建了一個戲水池，沒想到HOA破壞了這一切。

HOA對查爾斯夫婦說，戲水池不符合社區規定，他們搭建的簡易遮陽棚也不行，強制要求他們拆除，他們只好全拆了，只留下一個增建平台。

碧爾翠絲說，她不明白，遮蔭應該是最基本的人權之一，他們只是希望在像亞利桑納這樣的地方有個遮蔭之處，他們不服HOA的命令，他們告上法院結果敗訴，碧爾翠絲接著向州議員求助。

亞利桑納州眾議員特拉弗斯（Stacey Travers）發起一項草案，准許亞利桑納的屋主可以在院子搭建任何市售的遮陽設施，不用管HOA的規定。

特拉弗斯說，屋主可以買一個遮陽設施，在院子搭建，新規定將凌駕於任何HOA的規章制度；目前州眾議院已通過草案，將交由州長簽署。

亞利桑納州的這項法案將是首個禁止HOA限制住戶搭建遮陽設施的法案，但不是唯一旨在遏止HOA過度行為的法案。

房屋保固公司2-10的一項研究顯示，居住地有受HOA管轄的美國人中，有三分之一的人曾和社區協會鬧不愉快，讓他們想搬離該社區。

民意代表們正在幫助這些受夠的屋主，近年來通過許多法案，包括今年在明尼蘇達州簽署生效的「屋主協會權利法案」（HOA Bill of Rights in Minnesota）及喬治亞州的「業主權利法案」（Property Owners’ Bill of Rights），再加上目前亞利桑納州的這個法案。