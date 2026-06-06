海洋、湖泊、內河郵輪大不同 一篇掌握三者差異

郵輪旅遊有分海洋、湖泊和內河郵輪，專家說遊客體驗很大部分取決於選擇的航道。郵輪示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Daniele D'Andreti）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 海洋郵輪規模與航線最多元，從百人小船到八千人大船都有。

海洋郵輪規模與航線最多元，從百人小船到八千人大船都有。 重點二： 河輪像漂浮精品旅館，載客少，且多含餐酒與岸上觀光。

河輪像漂浮精品旅館，載客少，且多含餐酒與岸上觀光。 重點三：湖泊郵輪規模較小，但行程兼具自然景觀與城市停靠樂趣。

喜歡搭船旅遊，除了航行在海上的郵輪 外，還有河輪和湖泊郵輪。今日美國（USA Today）旅遊線負責郵輪主題的記者迪勒（Nathan Diller）三種都搭過並分享三者的差異，他說郵輪滿足各類乘客的需求，河輪就像水面上的精品旅館，而湖泊郵輪規模較小，但船上娛樂活動的精采度不輸郵輪。

今日美國報導，乘客的郵輪體驗很大程度取決於選擇的航道類型，在海洋、河流和湖泊搭郵輪的感受有很大不同。

迪勒說，海洋郵輪涵蓋各種公司和船的種類。商務旅遊管理平台TravelPerks執行長史密斯（Gary Smith）表示，郵輪規模從搭載約1百人的小船到可以容納7千至8千人的巨型郵輪，目的地有熱門景點如加勒比海、地中海、阿拉斯加，也有較少人選擇的南極洲和加拉巴哥群島（the Galápagos Islands），行程有三晚的周末短程旅行，也可以是長達數個月、橫跨多個大洲的遠征長途之旅。

郵輪公司的選擇也很多。史密斯說，有像銀海郵輪（Silversea Cruises）和麗晶七海郵輪（Regent Seven Seas Cruises）這樣的豪華郵輪，也有主打家庭客的皇家加勒比郵輪（Royal Caribbean）和嘉年華郵輪（Carnival Cruise Line），船上有豐富的活動，當然也有介於兩者的郵輪公司。

史密斯說，隨著郵輪越來越大，郵輪本身實際上已經成為目的地的一部分，甚至可能成為旅客遊覽的主要目的地，因為船上的娛樂設施和各種令人讚嘆不已的特色都讓人嘆為觀止。

與其他類型的航程相比，遠洋郵輪的基本票價通常包含的項目較少，但不同郵輪公司之間的差異也很大，例如大型主流郵輪公司往往會對酒精飲料、岸上觀光、無線網路和其他設施額外收費，而豪華郵輪公司則採用更全面的價格結構。

內河郵輪則和那些在海上移動的巨型郵輪截然不同，史密斯說，河輪就像漂浮在水面上的精品旅館。

史密斯說，河輪的乘客數通常在160至190人之間，平價和高檔的河輪間差異甚小；歐洲是熱門的河輪旅遊地，航行的河輪其設計通常會在力求能通過航道船閘的前提下盡可能地擴大船體，但史密斯說船的大小不是重點，而是船公司在這樣大小的空間裡裝了什麼，有些公司為了能載更多旅客而犧牲了健身房和水療室的空間，有些則是有這些設施但載客量就較少。

河輪的基本費用通常包括晚餐時啤酒和酒類的價錢，以及每個港口至少一次岸上觀光的費用，具體內容各公司不同。

史密斯說，無論是多瑙河還是萊茵河，河輪幾乎都會停靠在旅客想去的地方，步行就能到景點，若狀況不允許，也會提供接駁車。

迪勒說，他去年搭乘遊覽密西西比河的維京密西西比河輪（Viking Mississippi cruise）前往維克斯堡（Vicksburg），就因為水位較低，河輪不得不停靠在城外的備用碼頭，船公司提供到城裡華盛頓街（Washington Street）商店、博物館和咖啡館的免費接駁車，只有20分鐘車程。

維京是內河郵輪的主要營運者之一，其他還有阿瑪河輪（AmaWaterways）、艾凡隆河輪（Avalon Waterways）和寰宇精品遊河輪（Uniworld Boutique River Cruises），精緻郵輪（Celebrity Cruises）也將於明年推出首次河輪服務。

史密斯說，五大湖輪通常載客量只有幾百人，湖泊航線包含勝利（Victory）郵輪、維京郵輪、珍珠海（Pearl Seas）郵輪與今年開始的美國遊輪提供多樣化的船型與住宿選擇。行程通常分為兩種，一種是為期約一周的短程航線，這類航程可能更偏重自然風光，而非城市觀光；另一種則是長達15天的長途航程。

迪勒說他搭過勝利湖泊郵輪，從芝加哥到多倫多，歷時九晚，停靠點包括大城市米爾瓦基（Milwaukee）和底特律，也有較小的景點如密西根州的麥基諾島（Mackinac Island）和加拿大的科爾本港（Port Colborne）。

史密斯說，湖泊郵輪的體驗和河輪類似，費用包含比較多項目，很多人會誤會湖輪很放鬆，但其實也很刺激精彩。