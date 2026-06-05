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噴清潔劑常見一錯誤 內行分享4個打掃壞習慣

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專業清潔員分享居家清潔最常犯的4個錯誤。居家清潔示意圖，與本新聞無關。（取材自p...
專業清潔員分享居家清潔最常犯的4個錯誤。居家清潔示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@SHVETS production）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：日常清潔不必過度消毒，除非有生肉、病患或汙染情況。
  • 重點二：油汙與重髒區應選對除油劑，萬用清潔劑未必最有效。
  • 重點三：清潔劑需先靜置再擦，且絕不可混用漂白水、醋或氨水。

看到家具上沾滿灰塵或髒汙，有些人會認為一定要先用酒精或消毒水殺菌再開始清潔，或以為混合多種清潔劑能達到更強力的清潔效果；也有人不論何種油汙或髒汙都可以使用萬用清潔劑處理，但清潔專家表示，這些都是錯誤的清潔習慣，不但平白讓自己多花時間與精神刷洗，清潔效果可能不盡理想，混合清潔劑還可能產生有毒的氣體或危險反應。

Dengarden報導，專業居家清潔員「@zapatas_cleaningservices」在TikTok影片分享，身為專業清潔員建議改掉的4個常見清潔習慣，因為這些習慣不但對打掃沒有幫助，還可能危害身體健康。

1. 過度消毒

「@zapatas_cleaningservices」說，清潔和消毒是兩回事，除非有正當理由，例如處理生肉、家人生病或環境汙染，否則不需要每天對家中的每個表面進行消毒，日常生活累積的髒汙，通常定期清潔就足夠。

基本上如果只是擦拭沾滿灰塵的櫥櫃、桌子或其他家具表面，使用沾水的抹布可能就夠了，而稍微較髒的區塊，可以選擇萬用清潔噴霧，或混合等量的水與白醋自製醋噴霧進行清潔。

2. 用錯清潔劑

另一個常犯的錯誤是選錯清潔劑。「@zapatas_cleaningservices」說，清理很髒或很油膩的物品時，使用普通的萬用清潔劑會需要更用力刷洗。當她要處理油汙時，不會拿多功能清潔劑，而是使用除油劑，只要使用正確產品，就能事半功倍。

3. 噴完清潔劑後立刻擦拭

許多人打掃房子時，會急著盡快完成，因此噴完清潔劑立刻開始擦拭。但「@zapatas_cleaningservices」說，這種做法只會讓你花更多時間打掃。大部分清潔用品需要靜置一段時間，才能真正分解汙垢，如果你噴灑後立刻刷洗，只是讓自己多費工夫。

4. 混用清潔劑，以為越多越好

「@zapatas_cleaningservices」說，混合清潔劑不會讓清潔效果更好，而且這種做法並不安全，絕對不要將漂白水、醋或氨水等產品混合使用，可能會產生有害氣體和化學反應。

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▲ 影片來源：TikTok＠zapatas_cleaningservices（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

精華 FAQ

  • 專家指出，清潔和消毒是兩回事；若沒有處理生肉、病患或環境汙染等特殊情況，日常居家表面通常定期清潔即可，不必每天全面消毒。

  • 若是厚重油汙，萬用清潔劑往往得反覆刷洗才有效，反而更費力。清潔員建議直接使用除油劑，依汙垢種類選對產品，才能更快完成清潔。

  • 漂白水、醋與氨水都不應混合使用，因為可能引發有毒氣體或危險化學反應。專家強調，混用不會讓清潔更強，還可能危害呼吸與身體安全。

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