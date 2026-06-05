華人初訪加州裸體海灘 短短10分鐘「從尷尬到解放」：我穿太多

黑沙灘位於聖地牙哥拉荷亞（La Jolla）地區，鄰近加州大學聖地牙哥分校（UCSD），需沿著懸崖步道步行約10分鐘才能抵達。當地以黑色沙灘，洶湧海浪及自由開放的氛圍聞名。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 華人網友初訪加州黑沙灘，十分鐘內從尷尬轉為放鬆。

華人網友初訪加州黑沙灘，十分鐘內從尷尬轉為放鬆。 重點二： 他見到全裸曬太陽、散步與戲水，反覺自己穿太多。

他見到全裸曬太陽、散步與戲水，反覺自己穿太多。 重點三：文章也提醒拍照禁忌、防曬與無淡水設備等實用資訊。

加州聖地牙哥 知名的黑沙灘（Black's Beach）裸體海灘近日在小紅書引發討論。一名網友「吉利的名儿」分享首次造訪這座知名天體海灘的經歷，坦言原本抱著好奇心前往，沒想到短短10分鐘內心境出現巨大轉變，甚至一度覺得「穿著衣服反而比裸體更彆扭」。貼文曝光後吸引超過270則留言，不少曾到訪裸體海灘的網友也紛紛分享自身體驗。

發文者介紹，黑沙灘位於聖地牙哥拉荷亞（La Jolla）地區，鄰近加州大學聖地牙哥分校（UCSD），需沿著懸崖步道步行約10分鐘才能抵達。當地以黑色沙灘、洶湧海浪及自由開放的氛圍聞名，是美國最知名的可選擇裸體海灘之一。

他回憶第一次造訪時的感受，剛抵達時遠遠就看見有人全裸曬太陽、有人裸體散步，也有人直接衝進海裡戲水。當時身穿泳衣、裹著毛巾的自己反而顯得格格不入，「腦子裡只有一個念頭，我穿太多了。」

隨後他找了個角落坐下，觀察周圍環境。一旁有全裸閱讀的婦人，遠處則有男子自在地走向海中，所有人都神情自然，完全沒有刻意展示自己的意思。讓他意外的是，現場幾乎沒有人注意其他人的穿著或身材，反而是自己這個穿著完整的人顯得特別突兀。

他表示，待了約10分鐘後，原本的尷尬感逐漸消失，甚至開始理解當地人所說的「衣服可選」文化。雖然最後仍沒有嘗試裸體，但已經能理解為何許多人會選擇在這樣的環境中放鬆身心。他也附上實用資訊，包括停車後需步行下坡進入海灘、現場沒有淡水沖洗設備，以及必須做好全身防曬等提醒。此外，他也特別強調，不可對裸體遊客拍照，是當地普遍遵守的基本禮儀。

相關話題迅速引發各國網友討論。許多居住在歐洲的網友表示，裸體文化在德國、希臘等地相當普遍。一名旅居德國的網友分享，曾在希臘度假時誤闖裸體沙灘，待了一段時間才發現周圍遊客幾乎都未著衣，最後自己也選擇融入其中，「其實大家多少都會互相看兩眼，但並不會感到冒犯。」

另有網友指出，德國的裸體文化歷史悠久，不僅有裸體海灘，部分桑拿設施甚至採男女混浴制度，當地民眾從小接觸相關環境，因此對裸體的接受度遠高於北美地區。