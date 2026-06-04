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冰箱膠條疏忽保養會流失冷氣「電費暴增」 一錯誤清潔方法千萬別試

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冰箱內部不可放太滿，每天留意膠條狀態並隨時清潔，就能延長冰箱壽命，達到節電效果。...
冰箱內部不可放太滿，每天留意膠條狀態並隨時清潔，就能延長冰箱壽命，達到節電效果。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kevin Malik）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：冰箱膠條負責密封冷氣，髒汙老化會讓冷氣外洩。
  • 重點二：油垢與食物殘渣會讓膠條變硬，降低密封並耗電。
  • 重點三：清潔應用溫水或稀釋中性清潔劑，避免熱水與酒精。

冰箱用久膠條容易髒汙老化，冰箱關不閉就會增加電力消耗，影響保鮮效果。日本媒體「grape」採訪家電業者夏普（SHARP）公司，分享了膠條的作用、汙垢對膠條的影響以及正確清潔膠條的方法。

夏普表示，膠條的主要作用是鎖住冰箱內的冷氣，並防止外部空氣進入。膠條內部的磁鐵將冰箱門拉向冰箱主體，利用橡膠彈性密封縫隙，防止冷氣洩漏。良好的密封狀態能維持冰箱內部溫度，提高冷卻效率，節省電費。

另一方面，膠條附著汙垢會降低密封性。若沾上米粒等食物殘渣，膠條就會變硬並形成縫隙，導致冷氣洩漏。若沾附沙拉油等油垢就容易累積灰塵，導致橡膠老化變硬，難以密封。

當膠條密封性降低，冷氣就會外漏，外部空氣也會進入，使冰箱內部溫度升高，壓縮機必須以更強、更長時間的功率運轉，進而增加電費。

當冰箱出現以下現象，代表膠條密封性可能受到影響：

•門片周邊出現水珠（凝結水）。

•飲料等食品的冷卻效果變差。

•出現頻繁且持續的運轉噪音。

不過，上述情況不一定完全由膠條引起，若有疑慮，建議聯繫製造商檢修。

夏普建議，定期清潔膠條可維持密封性，提高冷卻效率，達到省電效果。養成「發現汙垢立即擦拭」的習慣，對於保持冰箱性能至關重要。

基本方法是用溫水浸濕抹布，擰乾後擦拭。如果是頑固汙垢，請使用稀釋的中性清潔劑清除，再用清水擦拭，最後用乾布徹底擦乾。

一般人都以為60°C以上的熱水或酒精可以去除油脂，但它們會使膠條變形裂開，千萬不可使用。

此外，冷藏室和蔬菜保鮮室的膠條最容易藏汙納垢，需特別注意。夏普冰箱的部分機型配備了膠條防塵罩，以防止灰塵和油脂沾附在膠條上。選購冰箱時，不妨留意相關設計。

除了膠條問題，錯誤的食物收納方式也會導致冰箱門無法關緊。例如食物裝得太滿，超過收納格高度，或食物可能掉到收納格後面，導致冰箱門無法正常關閉。即使是微小縫隙也會造成冷氣外洩，放在冷凍室裡的食材就會融化。

因此，冰箱內部不可放太滿，還要整理乾淨。每天稍微留意膠條狀態並正確收納食物，就能有效延長冰箱壽命並達到節電效果。

精華 FAQ

  • 膠條的功能是用磁鐵與橡膠彈性把門縫密封，鎖住冷氣並阻擋外氣進入；若密封變差，冰箱需更久更強運轉來維持溫度，因此耗電增加。

  • 若門邊出現水珠、飲料或食材冷卻變差，或壓縮機頻繁且持續運轉，都可能是膠條密封受影響的警訊；但也不一定全由膠條造成，應再檢查。

  • 平時可用溫水沾濕擰乾的抹布擦拭，頑固汙垢可用稀釋中性清潔劑，再以清水與乾布收尾；60度以上熱水與酒精可能讓膠條變形裂開，不能使用。

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