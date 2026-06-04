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七旬夫妻怕得失智症 向子女公開資產卻悔不當初

七旬夫妻怕得失智症 向子女公開資產卻悔不當初

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理財規劃師提醒，退休金主要是讓自己安心生活，守住金錢界線才能維繫良好的親子關係。...
理財規劃師提醒，退休金主要是讓自己安心生活，守住金錢界線才能維繫良好的親子關係。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：七旬佐藤夫婦為防失智與遺產糾紛，主動向子女公開全部資產。
  • 重點二：女兒得知家底後頻繁開口要錢，親子間財務界線因此逐漸模糊。
  • 重點三：專家建議只分享必要帳戶資訊，並先訂定援助原則與上限。

不少長者擔心自己突然生病亡故，導致晚輩為了遺產分配產生糾紛，因此選擇先向兒女公開資產細節。日本媒體「THE GOLD 60」分享了一對七旬退休夫婦，本著善意向子女公開資產狀況，卻意外導致親子金錢界線模糊而感到後悔的案例。

根據報導內容，現居神奈川縣的佐藤夫婦（化名），丈夫佐藤博（74歲）是地方銀行退休人員，妻子佐藤和子（72歲）是勤儉持家的家庭主婦。

夫婦倆每個月的年金收入約28萬日圓（約1750美元），手邊的金融資產約5,000萬日圓（約31萬美元），目前居住的房子已付清房貸。

佐藤夫婦有兩個孩子，大兒子健一（49歲）在一家大型製造業工作，儘管背負房貸和子女的教育開支，但家庭財務還算穩健。二女兒由美（46歲）是兼職人員。丈夫在外地工作，她獨自照顧兩名分別上大學和高中的孩子。家庭年收入約800萬日圓（約5萬美元），生活不算寬裕。

佐藤夫婦擔心未來得失智症，同時希望「將財產平均分配給子女」，決定趁著身體健康時，把自己的財務狀況告訴孩子們。於是在某次連假期間，佐藤夫婦向子女公開自己的資產細節，包括現在住的房子、每個銀行帳戶的餘額、共有幾筆定存和多少股票等等。原以為事情就此告一段落，沒想到三周後，女兒由美開始向父母請求金錢援助。

第一通電話的理由是「要繳孩子的大學學費和社團活動費用」，由於只有幾萬日圓，加上佐藤夫婦心想「反正以後也要留給孩子」便同意援助。由美隨後又以「付不出房貸的獎勵還款」、「丈夫出差期間生活費不足」等藉由頻繁要錢，甚至經常到父母家拿做好的熟食、去超市購物時讓母親埋單，還在聊天時不經意提起「這間房子裝修一下可以住兩個家庭。」這讓佐藤夫婦感到不對勁，認為女兒已經開始將父母的資產當成自己的財產來運用。

針對這個案例，理財規劃師三原由紀表示，根據慶應義塾大學經濟研究所2024年3月進行的「老後資產管理意識調查」結果，64%的老年人對失智症感到焦慮，只有35%的人告訴子女自己的財務狀況。由此可看出，許多家中長輩知道必須將自己的財務狀況告訴子女，卻遲遲未踏出第一步。

三原指出，佐藤夫婦的案例絕非個案。分享帳戶和聯絡資訊固然重要，但有時說太多詳細訊息，例如帳戶餘額和總資產，很可能改變父母與子女之間的財務關係。

三原建議最好的做法是，只分享帳戶資訊。整理好銀行帳戶、證券帳戶、人壽保險和房產權狀等資料清單，遇到緊急狀況時，方便家人處理即可。

此外，父母應事先商量好援助子女的原則，例如什麼狀況才援助，是要「借」還是「給」，以及援助的上限是多少等等。

退休金的主要作用是「讓自己安心生活」，與其堅持「平均分配給孩子」，不如守住金錢界線，更有助於維繫良好的親子關係。

精華 FAQ

  • 他們擔心未來若突然生病或失智，子女可能因遺產分配發生爭執，因此想趁健康時先說清楚財務狀況，也希望之後能平均分給孩子。

  • 她開始以學費、房貸與生活費不足等理由頻繁向父母要錢，還常到家中取熟食、購物讓母親埋單，甚至提議把父母房子改成可住兩家庭。

  • 她建議只分享必要的帳戶與聯絡資訊，不必透露總資產與餘額；同時先訂好援助子女的條件、借貸方式與金額上限，以免親子金錢界線失衡。

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