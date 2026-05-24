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埃及木乃伊赴台灣 航空公司要求出具「死亡證明」

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埃及木乃伊赴台灣 航空公司要求出具「死亡證明」

記者陳宛茜／台北即時報導
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義大利佛羅倫斯國立考古博物館典藏的祭司帕迪穆特彩繪棺木。(圖／史博館提供)
義大利佛羅倫斯國立考古博物館典藏的祭司帕迪穆特彩繪棺木。(圖／史博館提供)

台灣史博館6月將推出國際特展「埃及木乃伊—永生傳說」，展品包括4具木乃伊。策展團隊透露，展品因為有人類的木乃伊，被多家航空公司拒載，最後終於找到一家國籍航空願意提供運輸。但航空公司要求要提供木乃伊的「死亡證明」，目前還在設法解決中。

「埃及木乃伊—永生傳說」由史博館和時藝多媒體合作，展品精選自義大利佛羅倫斯國立考古博物館館藏，集結木乃伊真跡、彩繪棺木、喪葬石碑、卡諾皮克罐、沙布提人偶、聖甲蟲與金質護身符等百餘件珍貴文物，呈現古埃及人如何透過信仰、工藝與魔法，為亡者鋪設通往永恆的道路。

展品包括1具女性木乃伊，經X光檢測發現年紀約25至30歲，腦部未被取出，胸腹腔亦無防腐填塞物，骨骼特徵顯示她生前曾多次懷孕，極有可能是死於難產過程中。策展團隊指出，人類木乃伊屬「人類遺骸（human remians）」，依據航空運輸規定必須提供「死亡證明」。

事實上，多數國家的海關檢疫法規，規定進出口人類遺骸必須具備合法文件，即使是數千年前古埃及法老王。1976年古埃及法老王拉瑪西斯二世木乃伊前往巴黎進行緊急修復工作時，因為埃及與法國法律規定，「死者」離境也必須持身分證明文件。

埃及政府為此迅速為法老王核發了1本職業欄註明為「國王（已故）」的專屬護照，讓法老順利出國。而供博物館展覽或學術研究的木乃伊，若無法開立現代醫學意義上的「死亡證明」，可改提文化遺產證明或科學鑑定報告證明「已故」。

至於航空公司避之大吉的木乃伊，真的有「木乃伊的詛咒」？曾主持挖掘3座指標性金字塔的埃及考古權威札希．哈⽡斯表示，從事金字塔考古挖掘逾半世紀，不曾遇過詛咒或不可思議事件。大家言之鑿鑿的木乃伊詛咒事件，有的是考古學家遭古墓細菌感染，有的是人們把所有的意外與病痛都歸咎到「木乃伊詛咒」。

埃及

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