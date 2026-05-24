老派鳳梨酥出線 台灣人狂推這品牌：離開台北才買得到

桃園機場販售鳳梨酥等多種台灣伴手禮。(記者季相儒／攝影)

台灣鳳梨酥 品牌百家爭鳴，小紅書 一篇「請台灣人推薦鳳梨酥」的討論串中，一家來自基隆的老字號品牌「李鵠餅店」意外成為許多網友心中的第一名，更因「不是在台北鬧區就能輕易買到」的神祕感，引發大量討論，不少人直呼「這才是小時候的味道。」

一名網友CREEP在小紅書發文詢問「不要廣告，想請台灣人推薦鳳梨酥」，原本只是單純的美食交流，卻意外掀起一場「台灣鳳梨酥派系之戰」。從佳德、小潘、微熱山丘到俊美、舊振南，各地名店都有支持者，但留言區中，「基隆李鵠」卻多次被網友點名為「心目中第一名」。

有台灣網友直接留言，「我心目中第一名！基隆李鵠」，也有人附和表示，「這也是我心中第一。」更有熟門熟路的老饕指出，李鵠位於基隆夜市附近，是「最傳統味道的鳳梨酥」，和現在許多改良過、偏精緻化的品牌不同，保留了老式台灣糕餅的風味。

不少網友認為，李鵠的魅力除了味道，更在於它帶有一種「得特地跑一趟才吃得到」的儀式感。相較於佳德、微熱山丘等品牌在台北觀光區、機場或百貨都能購買，李鵠至今仍以基隆本店最具代表性，也因此被許多人視為「真正懂吃的人才知道的口袋名單」。

基隆李鵠鳳梨酥。(聯合報系資料照)

留言中還有台灣網友分享鳳梨酥分類方式，指出傳統鳳梨酥多半使用「鳳梨加冬瓜餡」，代表品牌包括佳德、小潘、犁記與李鵠；而微熱山丘、日出等則屬於「土鳳梨酥」，酸味較明顯。由於CREEP表示偏好甜口、不愛太酸，因此不少人推薦她選擇佳德、小潘或李鵠等傳統路線品牌。

此外，也有網友提到李鵠的歷史背景，表示它是基隆相當老牌的餅店，甚至被認為是台灣早期鳳梨酥代表之一。有網友感嘆，「現在很多大牌感覺都改良過，沒有小時候吃的味道了」，而李鵠仍維持傳統風格，因此受到許多懷舊派支持。

除了李鵠之外，討論串中呼聲最高的還包括佳德、小潘鳳凰酥與微熱山丘。其中小潘因價格實惠、口感偏Q受到大量推薦；微熱山丘則因使用純土鳳梨餡，酸味較重，評價兩極。有趣的是，還有台灣網友坦言，「其實很多台灣人平常不太吃鳳梨酥，都是有人送才吃」，意外掀起另一波討論。