住不下去了 80歲婦入住豪華養老院4個月就跑回家原因曝光

改變環境對高齡者的負擔極大，理財規劃師提醒，選擇養老院時應與家中長輩仔細溝通。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）

隨著社會型態演變，許多老人退休 後選擇入住養老院 。日本媒體「The GOLD」報導了一位80歲母親在入住昂貴的養老院後，因無法適應環境而最終選擇搬回家，理財規劃師三原由紀也根據此案例提出專業建議。

報導主角是80歲的紀子，半年前丈夫因病去世，繼承了亡夫留下的9,000萬日圓（約56萬美元）遺產。由於有房產、年金和繼承的遺產，紀子日後的生活不愁吃穿。沒想到某天深夜，獨自住在東京都內透天厝的紀子，突然打電話給58歲的上班族女兒美穗，哭訴沒有先生在身邊，她沒辦法活下去。

儘管媽媽身體硬朗，美穗仍擔心她發生意外。希望趁著現在體力好，比較容易適應新環境，讓媽媽住進有專人照顧的高級養老院。最後選定一間位於東京的住宅型付費養老院，入住保證金為4,800萬日圓（約30萬美元），月費約35萬日圓（約2,200美元）。紀子的月收入約24萬日圓（約1,500美元），每月需從存款中提領約11萬日圓（約700美元）支應。

沒想到紀子入住之後，一直無法適應養老院的生活，頻頻打電話給女兒訴苦。美穗原以為時間久了就沒事，直到4個月後的某個傍晚，下班的美穗發現媽媽提著一個小旅行袋，站在自己家門口。美穗驚訝地問：「媽？妳在這裡做什麼？」紀子困窘地笑著說：「……我還是回來了。」

事實上，紀子入住的養老院非常高級，服務也很周到。工作人員細心、餐點豪華、醫療體系也令人安心，但就是不適合紀子。因為紀子性格內向，不善社交，院方每天舉辦活動促進住戶交流，對紀子造成極大的心理負擔。

最後美穗決定支付違約金，把媽媽從養老院接出來。同時申請政府補助，將家中一樓改造成無障礙空間。更結合網路與AI科技，引進銀髮照護服務，讓媽媽安心在家中居住。

關於這個案例，理財規劃師三原由紀指出，在選擇養老院時，絕對不能因為價格昂貴、設備豪華就掉以輕心。改變環境對高齡者的負擔極大，一旦入住後才發現不適合，對身心都是折磨。

根據日本工會總聯合會發表的《2025年老年生活態度調查》，57.0%的受訪者表示希望繼續住在自己家中，比希望入住養老機構的15.8%還高。

三原建議，子女應與家中長輩仔細溝通，找出最適合長輩的生活型態，才是幫長輩選擇晚年住所、不讓自己後悔的第一步。