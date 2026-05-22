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12種好市多冷凍早餐大評比 這款被指不健康「相當一天鹽巴攝取量」

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美食網站Daily Meal對好市多的冷凍早餐食品進行評比，選出健康和不健康的品...
美食網站Daily Meal對好市多的冷凍早餐食品進行評比，選出健康和不健康的品項各六個。巴西莓果碗示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@ Abdelrahman Sarayreh）

快節奏的現代生活中，準備餐點可能變成一件難事，如果又想追求健康飲食，快速又方便的餐點可能不是最佳選擇，但好市多Costco）的顧客不用擔心，店內販售的多種冷凍早餐食品中，有些兼具快速和營養。

為了找到營養的好市多冷凍早餐食品，美食網站Daily Meal的團隊針對12項商品的營養標示進行分析，考慮的項目包括熱量和蛋白質的比例，快速的判斷方式為找到食品的蛋白質公克數，在後面加一個零，若加零後的數字比熱量的數字大，代表這個食品蛋白質含量高，例如一個食品有12克蛋白質和100卡熱量，蛋白質的公克數12後面加零變成120，比100高，因此這個商品蛋白質含量高。

第二是鈉含量，因為冷凍食品的鈉含量和飽和脂肪、添加糖的成分可能都很高，而天然成分對身體較好，因此他們檢視哪些產品使用天然成分，哪些則加了添加物和填充劑，最後在報導中列出好市多健康和不健康的冷凍早餐食品各六項。

好市多健康的冷凍早餐食品：

1. Veggies Made Great 菠菜蛋清義大利煎蛋（Veggies Made Great Spinach Egg White Frittatas）

這款商品食材有菠菜、番茄、洋蔥、紅甜椒、非籠飼雞蛋蛋白、莫札瑞拉起司等，營養成分傲視同類產品，一顆煎蛋熱量70大卡，含有5克蛋白質、4克脂肪、190毫克的鈉，糖只有1克，甚至還是無麩質，食材健康，熱量和鈉含量都不高，不含添加劑和防腐劑。

2. Tattooed Chef有機巴西莓果碗（Tattooed Chef Organic Açaí Bowls）

Tattooed Chef有機巴西莓果碗內有巴西莓、香蕉、椰奶、草莓、藍莓、格蘭諾拉麥片、奇亞籽和亞麻籽等多種營養成分，所有食材皆為有機，產品純素且無麩質，更棒的是一份熱量只有180大卡，雖然蛋白質只有3克，但膳食纖維有5克，鈉只有10毫克，糖含量高達14克，但只有3克是添加糖，表示其他的糖來自盒內天然的水果。

3. MorningStar Farms原味美式早餐肉餅（MorningStar Farms Original Sausage Patties）

早餐想來點蔬食時，選這個肉餅準沒錯。這款無肉肉餅由小麥蛋白和大豆蛋白質製成，鹽含量較高，一份肉餅有230毫克的鈉，但其他營養成分彌補了這個缺點，一份肉餅80大卡熱量，蛋白質9克，是這份排行榜上比例最佳的產品，脂肪3克、糖不到1克，可說是低卡、高蛋白又口感絕佳的蔬食選擇。

4. Jimmy Dean Delights英式瑪芬（Jimmy Dean Delights English Muffin）

這款全麥英式瑪芬使用放養雞蛋蛋清、火雞香腸和美式起司，可以盡情享受，毫無負擔。一份瑪芬熱量只有260大卡，蛋白質有17克、脂肪8克、糖3克，碳水化合物略高，有32克，鈉含量為730毫克，但整體來說在冷凍食品中算很不錯的，之所以能被歸在健康的清單中，是因為每份的蛋白質含量算可觀，且使用較精瘦的食材如蛋清和火雞香腸，而非脂肪量較高的全蛋和豬肉。

5. Eggo家常風味精選鬆餅（Eggo Homestyle Select Waffles）

作為冷凍鬆餅，這款商品表現不錯，用真正的鮮奶和雞蛋作為原料，沒有添加人工色素和香料，兩塊鬆餅熱量只有180大卡，蛋白質4克、脂肪4.5克、鈉含量240毫克、糖4克，雖然熱量、鈉和糖的含量有限，營養價值不算完美，但這款鬆餅絕非垃圾食物。

6. Jimmy Dean火雞香腸（Jimmy Dean Turkey Sausage Links）

這款香腸從成分到營養資訊都無可挑剔，是優質的冷凍早餐蛋白質來源，不含硝酸鹽、人工色素、防腐劑和味精，食材用料簡潔，全都是天然成分如火雞肉、火雞高湯、醋和香料。營養成分更是完美，三條香腸熱量120大卡，蛋白質12克、脂肪7克、鈉含量420毫克，不含糖，最棒的部分是熱量和蛋白質的比例，若想在早餐時好好補充蛋白質，這款香腸絕對是首選。

好市多不健康的冷凍早餐食品：

1. Don Miguel香腸炒蛋墨西哥捲餅（Don Miguel Egg & Sausage Burritos）

這款捲餅食材含有非籠飼雞蛋、起司、烤馬鈴薯、綠辣椒、洋蔥、甜椒和香料，但同時也有磷酸鉀、磷酸二鉀、多磷酸鈉等稱不上健康的添加物。一份捲餅含22克蛋白質和480大卡，除了熱量與蛋白質不成比例之外，還含有780毫克的鈉和21克的脂肪，對於早餐而言，鹽分實在太高了。

2. 科克蘭早餐三明治（Kirkland Signature Breakfast Sandwich）

這款餐點包含螺旋奶油可頌、蘋果木煙燻培根、非籠飼雞蛋和起司，雖然味道不錯，但一份三明治熱量有390大卡、19克蛋白質、20克脂肪、770毫克的鈉，以及5克的糖，相比之下熱量偏高，而且鈉含量已達每日建議攝取量的33%。

3. Jimmy Dean可頌三明治，含香腸、非籠飼雞蛋與起司（Jimmy Dean Croissant Sandwich with Sausage, Cage Free Egg & Cheese）

這款三明治食材含豬肉香腸、非籠飼雞蛋與加工美式起司，雖然鈉含量為580毫克，低於好市多其他三明治，但蛋白質含量偏低僅有13克，與400大卡的熱量不成比例；而且還有大量添加物，只能提升口感，無法增加營養攝取。因為三明治含有26克脂肪，其中11克為飽和脂肪，可能增加心臟病風險，不如自己製作早餐三明治更健康。

4. Eggo酪乳鬆餅（Eggo Buttermilk Pancakes）

這絕對不是健康早餐的選擇，一盒煎餅裡有許多垃圾成分，例如高果糖玉米糖漿和植物油，雖然號稱添加維生素和礦物質，但實際營養成分絕不足以支撐健康的一天，三張煎餅熱量250大卡，雖不算太糟，蛋白質卻只有5克，再加上鈉含量有520毫克、糖10克，讓它的營養價值大打折扣。

5. Jimmy Dean肉食愛好者早餐碗（Jimmy Dean Meat Lovers Breakfast Bowl）

肉食愛好者早餐碗裡有馬鈴薯、豬肉和雞肉香腸組合、非籠飼雞蛋、切達起司絲和培根，熱量共480大卡，考慮到它不含麵包，和榜單上其他早餐三明治相比，熱量確實偏高，但這款商品最糟的地方在於鈉含量高達1280毫克，幾乎相當於一整天的鹽攝取量，雖然蛋白質有23克，但這個數字無法抵銷鈉含量和熱量，再加上37克的脂肪，其中有15克是飽和脂肪，讓這個食品和「健康」或「養生」毫無關聯。

6. Farm Rich肉桂法式吐司棒（Farm Rich Cinnamon French Toast Sticks）

這款商品的成分表充斥著各種艱深術語，營養成分表也不理想，每一份的含糖量高達14克，四根法式吐司熱量320大卡、鈉含量400毫克、脂肪14克，再加上高糖，蛋白質卻只有5克，結論是這個產品偶爾當點心吃就好，別當正餐。

好市多 義大利 Costco

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