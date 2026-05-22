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3星座旅行時「荷包大失血」 他要飛得好、住五星

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三星座最容易在旅行中失心瘋花錢。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.co...
三星座最容易在旅行中失心瘋花錢。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

旅行本來就是件花錢的事，而人在旅途中往往心情放鬆，一不小心就容易東買西買。不過上班辛苦了這麼久，就是為了要把錢花在真正值得的事情上，如果能透過旅行中的消費讓自己放鬆、充電，那麼偶爾盡興也不算壞事。日本媒體「占TV」文章解析，有三個星座最容易在旅行中失心瘋花錢，如果有這樣的旅伴，最好也適時拉他一把！

天秤座

熱愛優雅與品味的天秤座，比起旅行目的地，更重視「如何舒適享受旅程」。如果因為選擇廉價旅行，而在交通或住宿上無法好好放鬆，對他們來說難以接受。例如移動要坐高速鐵路、飛機最好升等，飯店也偏好高級酒店與高檔房型。

雖然回憶無法用金錢購買，但高品質服務卻可以，為了打造毫無壓力的完美旅程，天秤座往往願意豪爽砸錢。

金牛座

愛吃美食的金牛座，旅行最大的樂趣就是品嚐當地限定料理，一邊觀光，一邊盡情享受小吃名產、當地美食等特色佳餚。

雖然單樣食物價格未必昂貴，但由於金牛座對「吃」的熱情遠超常人，最後累積下來，往往會在餐飲上花掉相當可觀的金額。

雙子座

交友廣泛的雙子座，總會事先告訴朋友自己要去旅行，因此回程時自然少不了大量伴手禮，而且他們覺得「大家拿一樣的東西太無聊」，於是會依照每個人的喜好精心挑選最適合的禮物。

如此費心費力費財的結果就是，雙子座常常在伴手禮上投入大筆開銷。

旅行最容易花大錢的星座TOP3。（AI生成）
旅行最容易花大錢的星座TOP3。（AI生成）

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