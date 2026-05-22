快檢查抽屜...這些有瑕疵的50州紀念幣 可賣到100美元

鑄幣局在1999至2008年發行有50州特色的紀念幣，其中一些有鑄造瑕疵的紀念幣價值遠超過紀念幣的25美分。錢幣示意圖，與本新聞無關。(路透)

在1990或2000年代長大的人，或許還記得過去曾收集過50州紀念幣，那是鑄幣局（U.S. Mint）的一項為期十年的計畫，依照各州批准美國憲法或加入聯邦的順序在1999年至2008年發行的50種流通紀念幣。但有些收藏者不知道的是，有些紀念幣現在很值錢，大多是有些微差異或瑕疵的硬幣，如在鑄幣過程中因機器或模具等異常產生的錯體幣，或是硬幣上的圖案或文字出現重疊或雙重影像的雙模（doubled-die）硬幣，有些硬幣如含銀量90%的精鑄版（90% Silver Proof State Quarters）值更多錢。

理財網站GO Banking Rates報導列出四種值錢的州紀念幣，它們可以賣到遠超過自身25美分的價錢，有的甚至可以賣超過100元；編輯團隊表示文中數據來自佛州大型貴金屬交易商蓋恩斯維爾硬幣公司（Gainesville Coins）和主要硬幣拍賣網站。

1. 2004-D威斯康辛州 「多出的葉子」紀念幣（2004-D Wisconsin ‘Extra Leaf’ Quarter）

威斯康辛州的紀念幣於2004年首次發行，D代表硬幣在丹佛鑄造，在發行當年硬幣收藏者就發現有兩種極具收藏價值的版本。該州的硬幣背面圖案包括一個玉米穗，大多數硬幣的玉米穗左下方並沒有一片小葉子，但有些硬幣左下方有一片朝上、較細、彎曲的細葉，是高葉版本，鑄造了約5千至1萬枚，價值為65至85元。有些硬幣的細葉則是低垂狀態，葉片較寬、彎曲幅度較大，葉子末梢消失在下方的起司輪後，這是低葉版，鑄造了約7千至1.5萬枚，價值50至65元。

這個設計看起來是刻意的而非鑄幣錯誤，只有丹佛鑄幣廠鑄造的才有收藏價值；這個錯誤最初被發現時價值5百至1千5百元間，但熱潮過後收藏價值大幅下降。

2. 2009-D哥倫比亞特區雙模紀念幣（2009-D District of Columbia Doubled-Die Quarter）

哥倫比亞特區紀念幣的背面是知名鋼琴家及作曲家艾靈頓公爵（Duke Ellington）彈奏鋼琴的樣子，旁邊的字樣是「Duke Ellington」和「Justice for All」。

在這些硬幣中，價值超過自身25美分硬幣的版本在某些細節存在明顯重影，例如字母「ELL」有重影，且重影間有明顯區隔，有的是鋼琴琴鍵有輕微重影，另外還有艾靈頓公爵的衣領和領結有些許重影，這些未經第三方機構評級的硬幣，若屬有流通痕跡但細節依舊完整的XF-40等級，價值在50至60元間，若屬頂級、無流通的極高評級MS-65等級，價值可超過150元。

3. 1999-P德拉瓦州「吐口水的馬」紀念幣（1999-P Delaware ‘Spitting Horse’ Quarter）

德拉瓦州是第一個鑄造和發行紀念幣的州，P代表在費城鑄造，但一個明顯的錯誤讓有些紀念幣價值被提高。部分的德拉瓦州錢幣發生幣模破裂（die break），讓幣模上的凹損變成硬幣上有突起，而德拉瓦州紀念幣的長條突起處正好在馬嘴旁邊，讓馬看起來像在吐口水，只有在費城鑄造的紀念幣有這個問題。

有這個瑕疵的紀念幣過去可以價值250元至5百元，但收藏家發現這問題很普遍後，去年這個瑕疵紀念幣的價值在拍賣和轉售網站上售價10至25元。

4. 2005-D明尼蘇達州雙模紀念幣（2005-P Minnesota Doubled-Die Quarter）

目前明尼蘇達州紀念幣被記錄到的版本有創紀錄的超過60種，但只有其中四種值得收藏。該州的紀念幣背面圖案是有很多樹的湖畔，第一種是背面雙型錯體幣-02（WDDR-02）「樹冠延展」（Spread Trees）版，這個版本中幾棵樹的圖案有輕微的重影，樹冠呈現出延展的效果，接近未流通狀態的硬幣價值40至60元。

另外還有WDDR-04「幽靈森林」（Ghost Forest）版，樹冠邊緣有輕微重影，讓森林看起來像是一片陰影，接近未流通狀態的硬幣價值25至50元。第三種是WDDR-01「多出來的樹」(Extra Tree)版本，硬幣上第三和第四棵樹有很明顯的重影，甚至還有額外的樹型輪廓，接近未流通過狀態的硬幣價值75至100元。其他版本的瑕疵幣大多需要放大鏡才看得到，價值落在5至25元間，具體數字取決於重影的嚴重程度。

5. 含銀量90%的精鑄版紀念幣

為了配合鑄幣局的計畫，舊金山鑄幣局（San Francisco Mint）鑄造了90%銀質精鑄州紀念幣，含銅量只有10%；這些硬幣的發行量有限，每種設計只有約80萬至90萬枚，是特別為收藏家們製造的。

蓋恩斯維爾硬幣公司指出，這些精鑄版紀念幣中最有價值的包括1999年發行的賓州紀念幣，價值35至40元、1999年的德拉瓦紀念幣，價值30至35元、2004年的威斯康辛州紀念幣，價值12至15元。

全套50州硬幣的價值為450至550元之間，若加上2009年發行的美國屬地紀念幣，全套價值為525至625元，保留原包裝的全套硬幣價值會再高10%至15%。

單個紀念幣每個若以9至11元計算，保留原包裝的價值再多10%，每個的價值增加到9.90元至12.10元，若增加15%，單個的價值則增加到10.35元至12.65元。