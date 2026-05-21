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旺季搭機出國還是能省錢 達人分享善用信用卡秘訣

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旅遊達人分享夏季搭機旅遊不讓荷包失血的省錢技巧。旅遊示意圖，與本新聞無關。（取材...
旅遊達人分享夏季搭機旅遊不讓荷包失血的省錢技巧。旅遊示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Ketut Subiyanto）

夏季旅遊旺季將近，然而隨著燃油價格攀升、機場安檢堵塞、航空公司倒閉與郵輪爆發疫情等各種負面消息接連傳出，有些人可能覺得待在家裡或許最省錢。但里程點數網站The Points Guy創始人凱利（Brian Kelly）說，如果懂得善用自動訂票系統和信用卡的獎勵機制，就能開心出遊又省錢。

Moneywise報導，凱利在彭博社（Bloomberg）的廣播節目「Everybody's Business」上表示，最重要的一點是要主動出擊，別以為下訂時就是最優惠的價格，航空公司和旅館會利用人工智慧（AI）坑殺消費者，因此消費者需要運用AI反擊。他透過網路旅遊服務平台Autopilot追蹤預訂航班，如果價格降低，系統會自動重新訂票，並提供抵用券；旅館和租車則分別藉由Google Hotels和AutoSlash獲取優惠，透過技術自動監控與重新訂位，就能讓錢回到口袋。

凱利透過分享航空公司忠誠計畫的秘訣累積財富，他表示自己對獎勵積分仍抱持樂觀態度，並認為旅客應善用當前競爭激烈的信用卡市場，讓「銀行會免費送你數千元」。凱利擁有30張信用卡，但他說如果同時持有這麼多張信用卡，應該在利息開始累積之前還清欠款；因為信用卡帳戶一旦有未繳金額，積分就會失效。

凱利表示，只使用航空公司信用卡累積獎勵，可能會遇到獎勵機位限制，不如使用美國運通（Amex）或大通（Chase）等信用卡，往往能獲得更好的優惠，之後可以將積分轉移至許多合作夥伴，透過這種轉點方案，可能獲得價值更高、用途更廣泛的積分。他建議使用point.me和seats.aero等網站，以最少的里程數完成訂票。

凱利表示，兌換點數時不要選擇美國的大型航空公司，因為有通膨現象。反之應該多關注海外的忠誠旅客計畫。例如，法國航空整個夏季都有飛往歐洲的單程商務艙航班，里程只需要6萬哩，但相同航班若透過達美航空（Delta Air Lines）預訂，則需50萬點數。大通Sapphire Reserve信用卡開卡即贈15萬點數，而且還是法國航空的轉點合作夥伴。

如果擔心航班取消，凱利說建議多訂幾張獎勵機票，因為大部分機票都能全額退款，而機票價格通常會在起飛當周降至標準等級（safer level），可以取消再重新訂票，部分航空公司可能會收取50元的取消費，但為了節省開支，花這50元是值得的。

凱利說，評估信用卡價值時，應綜合考量各項因素。以Capital One Venture X信用卡為例，雖然年費要395元，但附帶300元的旅遊折價券和價值100元的1萬點數，此外還提供貴賓室使用權、旅遊保險以及高品質的客戶服務。

參與該廣播節目的彭博社「旅遊沙皇」埃斯金（Nikki Eskin）表示，預訂私人飛機的價格通常比想像中更合理，她提及JSX，經快速查詢發現，從紐約地區飛往邁阿密的單程航班為499元起；而同路線的標準商業經濟艙機票價格則介於178至303元之間，即使非會員也可隨時訂票。

搭乘「空腿航班」（empty leg flight），亦即從目的地返航，並且沒有乘客搭乘而空機的航班，也能享有許多消費者可能不知道的折扣。

總而言之，如果正在尋找夏季旅遊優惠，仍然可以透過獎勵積分獲得優惠，甚至可以考慮選擇私人飛機，以避開機場的混亂場面。但如果最終決定待在家度假，記得確認積分的有效期限，以免錯過累積的潛在獎勵。

油價 飛行旅遊 機票

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