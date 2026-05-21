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洪金寶也受惠「糞便變黃金」救了血便男 醫曝逆轉關鍵

記者趙容萱／台中即時報導
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56歲男子腸道菌叢失衡，忍受長達十個月腹瀉與血便的痛苦；示意圖。（圖／123RF...
56歲男子腸道菌叢失衡，忍受長達十個月腹瀉與血便的痛苦；示意圖。（圖／123RF）

74歲港星洪金寶傳出靠「糞菌移植」重獲健康，台中榮總今發表一項成功案例，56歲林男臥床逾30年，因反覆感染長期使用抗生素，導致腸道菌叢失衡，忍受長達十個月腹瀉與血便的痛苦，經接受「糞菌移植」，僅日天便恢復正常排便，重拾乾爽生活。

林男因脊椎受傷須長期臥床導致壓瘡，皮膚傷口多次反覆感染，頻繁接受抗生素治療，造成腸道正常菌叢逐漸失衡，日前他反覆腹瀉、血便，甚至嚴重腹瀉，一天拉肚子逾十次，經就醫檢查確診為困難梭狀桿菌感染的偽膜性腸炎，即使接受多線抗生素治療仍難以控制。

台中榮總胃腸肝膽科醫師曾敬棠指出，林男接受「糞菌移植治療」，由台中榮總醫療團隊透過嚴謹篩選及處理健康捐贈者的糞便，製成微菌叢製備品，再經由內視鏡精準植入林男的腸道中，重建正常微生物生態，抑制困難梭狀桿菌生長。林男在植入四天後即改善腹瀉，後續追蹤至今，無困難梭狀桿菌復發、腹瀉及血便的情況都未再發生。

糞菌移植2018年9月經衛福部列入特管辦法，成為有條件開放的常規醫療項目，適應症為反覆性或經常規治療無效的困難梭狀桿菌感染。

曾敬棠指出，困難梭狀桿菌感染特別好發於長期住院或反覆使用抗生素的病人，糞菌移植為國際指引建議的有效治療方式之一。全球研究統計，接受糞菌移植後，八至九成的困難梭狀桿菌感染症狀可獲改善且降低復發風險，且僅有約兩成的病人在植入後可能出現短暫腹部不適。

曾敬棠提醒，若出現反覆腹瀉或抗生素治療後症狀未改善，應及早就醫評估是否為困難梭狀桿菌感染，對於反覆發作的病人，尤其高風險族群（65歲以上長者、多重共病、免疫功能低下、長期使用制酸劑、近期頻繁住院者），經過謹慎的整體評估後，糞菌移植提供一項安全且有效的治療選擇。

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