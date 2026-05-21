每天都在吸 醫揭常見「五大生活香味」傷腎排行榜

醫師指出，高溫爆炒、燒烤的香氣是油脂在高溫下裂解產物，恐引發身體氧化壓力，是導致慢性腎臟病的隱形殺手。（圖／AI生成）

大家知道護腎應該少鹽少糖，但大家知道天天聞的「香味」也會傷腎嗎？台灣腎臟科醫師洪永祥在「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」臉書粉專指出，許很多香氣背後藏著有機揮發性化合物、塑化劑、定香劑或PM2.5。他舉行五個最常見的「香味陷阱」，傷腎排行榜，大家可以看看自己有沒有中。

第五名：廉價香水香

約會時聞到濃郁的香水味，可別吸得太陶醉。洪永祥指出，2021年發表在「環境研究（Environmental Research）」，市售香水與化妝品為鎖住香味，常添加鄰苯二甲酸酯（DEP）等塑化劑。這類物質會干擾內分泌，且其代謝物經由尿液排出時，容易引發腎小管損傷。

第四名：衣服的洗香香（柔軟精、持久洗衣精）

衣服洗完能香好幾天，通常是靠化學定香劑。洪永祥指出，根據美國華盛頓大學（University of Washington）發表於「空氣質量、大氣與健康（Air Quality, Atmosphere & Health）」的研究，烘乾機排出的「衣物香氣」中，檢測出多種揮發性有毒物質（如乙醛）。長期吸入這類人工香精，會引發身體慢性發炎，加重腎臟的代謝負擔。

第三名：車內或廁所的芳香劑

在密閉的車內或浴室放芳香劑，毒素濃度最高。洪永祥指出，加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）的研究證實，許多室內芳香劑含有大量的「萜烯（Terpenes）」，與空氣中的臭氧結合後，會產生超細微粒與甲醛。長期暴露，不僅傷呼吸道，還具有明顯的肝腎毒性。

第二名：拜拜的虔誠香（線香、檀香）

很多人以為天然的最好，洪永祥指出，發表於「環境國際（Environment International）」的長期追蹤研究發現，線香、沉香在「燃燒」時，會釋放高濃度的 PM2.5、多環芳香烴與重金屬。一邊拜拜一邊狂吸，微粒會經由肺泡進入血液，引發血管硬化，間接導致腎功能退化。

第一名：媽媽的炒菜香（廚房油煙）

最溫馨也最危險！高溫爆炒、燒烤的香氣，其實是油脂在高溫下裂解的產物。洪永祥指出，根據「職業與環境醫學（Occupational and Environmental Medicine）」期刊指出，廚房油煙富含多環芳香烴（PAHs）。這類物質不管是用吃的還是「用吸的」，都會引發嚴重的身體氧化壓力，更是導致慢性腎臟病的隱形殺手。