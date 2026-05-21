我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

擎天崗「野戰」情侶到案 2人還是男女朋友...喊很後悔

每天都在吸 醫揭常見「五大生活香味」傷腎排行榜

每天都在吸 醫揭常見「五大生活香味」傷腎排行榜

記者李樹人／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
醫師指出，高溫爆炒、燒烤的香氣是油脂在高溫下裂解產物，恐引發身體氧化壓力，是導致...
醫師指出，高溫爆炒、燒烤的香氣是油脂在高溫下裂解產物，恐引發身體氧化壓力，是導致慢性腎臟病的隱形殺手。（圖／AI生成）

大家知道護腎應該少鹽少糖，但大家知道天天聞的「香味」也會傷腎嗎？台灣腎臟科醫師洪永祥在「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」臉書粉專指出，許很多香氣背後藏著有機揮發性化合物、塑化劑、定香劑或PM2.5。他舉行五個最常見的「香味陷阱」，傷腎排行榜，大家可以看看自己有沒有中。

第五名：廉價香水香

約會時聞到濃郁的香水味，可別吸得太陶醉。洪永祥指出，2021年發表在「環境研究（Environmental Research）」，市售香水與化妝品為鎖住香味，常添加鄰苯二甲酸酯（DEP）等塑化劑。這類物質會干擾內分泌，且其代謝物經由尿液排出時，容易引發腎小管損傷。

第四名：衣服的洗香香（柔軟精、持久洗衣精）

衣服洗完能香好幾天，通常是靠化學定香劑。洪永祥指出，根據美國華盛頓大學（University of Washington）發表於「空氣質量、大氣與健康（Air Quality, Atmosphere & Health）」的研究，烘乾機排出的「衣物香氣」中，檢測出多種揮發性有毒物質（如乙醛）。長期吸入這類人工香精，會引發身體慢性發炎，加重腎臟的代謝負擔。

第三名：車內或廁所的芳香劑

在密閉的車內或浴室放芳香劑，毒素濃度最高。洪永祥指出，加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）的研究證實，許多室內芳香劑含有大量的「萜烯（Terpenes）」，與空氣中的臭氧結合後，會產生超細微粒與甲醛。長期暴露，不僅傷呼吸道，還具有明顯的肝腎毒性。

第二名：拜拜的虔誠香（線香、檀香）

很多人以為天然的最好，洪永祥指出，發表於「環境國際（Environment International）」的長期追蹤研究發現，線香、沉香在「燃燒」時，會釋放高濃度的 PM2.5、多環芳香烴與重金屬。一邊拜拜一邊狂吸，微粒會經由肺泡進入血液，引發血管硬化，間接導致腎功能退化。

第一名：媽媽的炒菜香（廚房油煙）

最溫馨也最危險！高溫爆炒、燒烤的香氣，其實是油脂在高溫下裂解的產物。洪永祥指出，根據「職業與環境醫學（Occupational and Environmental Medicine）」期刊指出，廚房油煙富含多環芳香烴（PAHs）。這類物質不管是用吃的還是「用吸的」，都會引發嚴重的身體氧化壓力，更是導致慢性腎臟病的隱形殺手。

上一則

關鍵時刻能救命 醫曝蜂蜜「3大隱藏神效」：出事快吞

下一則

5月21日星座運勢 牡羊工作出色 水瓶魅力四射

延伸閱讀

腎功能「數值」差不代表腎臟真的壞了？ 醫揭「假性腎衰竭」5大元凶

腎功能「數值」差不代表腎臟真的壞了？ 醫揭「假性腎衰竭」5大元凶
6旬男愛吃海鮮重金屬下肚 致慢性腎衰竭

6旬男愛吃海鮮重金屬下肚 致慢性腎衰竭
食安問題揪元凶 廚房香料最讓人想不到

食安問題揪元凶 廚房香料最讓人想不到

長期用口呼吸恐失智、喪命 醫師教你1招緩解鼻塞

長期用口呼吸恐失智、喪命 醫師教你1招緩解鼻塞

熱門新聞

廚房海綿是家裡最髒的物品之一，建議每兩周更換一次，或以微波爐、沸水等徹底清潔殺菌。廚房海綿示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@www.kaboompics.com ）

廚房海綿兩周就能孳生8百萬個細菌 4種方法可徹底清潔

2026-05-13 18:25
美國超過百歲的人瑞人數估計到2054年將增加超過三倍，如何讓自己在可能比工作生涯還久的退休生活中也有足夠金錢能使用成為重要課題。長者示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Edgardo Espejo）

百歲人瑞已經不稀奇 若「活太久」保值資產首推它

2026-05-19 19:35
退休規畫專家分享退休人士最容易後悔購買的4種物品。後悔示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Timur Weber）

資助子女常會後悔 專家建議退休後別花這4筆錢

2026-05-17 20:25
退休生活不能只依賴手邊資產，靠自己賺錢的安全感是許多人退休後仍外出工作的主因。工作示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@竟傲 汤 ）

夫妻擁高資產退休金 64歲婦為一事不安「每周兼職三天」

2026-05-13 20:25
美國總統川普14日晚間出席中國國家主席習近平舉辦的國宴，卻被拍到一日趁中國國家主席習近平離席時偷看對方的筆記本。（路透）

網瘋傳川普國宴偷翻習近平「小本本」？事實查核揭真相

2026-05-15 22:30
網路瘋傳香蕉皮泡水可以做為天然鉀肥，但園藝專家表示這種作法效果不彰，還可能有滋生黴菌或細菌的風險。香蕉皮示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Louis Hansel）

網傳香蕉皮泡水能當天然肥料 專家揭真相

2026-05-15 20:25

超人氣

更多 >
401K帳戶75萬「一夜清零」多案發生 持有者毫不知情

401K帳戶75萬「一夜清零」多案發生 持有者毫不知情
蔣萬安放棄綠卡填「Taiwan」引熱議 他有不同意見

蔣萬安放棄綠卡填「Taiwan」引熱議 他有不同意見
房價貴、貸款沉重 家長紛紛出手幫兒女買房但有附帶條件

房價貴、貸款沉重 家長紛紛出手幫兒女買房但有附帶條件
俄中國力差距現形 普亭接續川普訪中 高官嘆「我們只有螃蟹和蜂蜜」

俄中國力差距現形 普亭接續川普訪中 高官嘆「我們只有螃蟹和蜂蜜」
女兒1句話讓爸起疑 綠帽男結婚8年 「3女兒都非親生」

女兒1句話讓爸起疑 綠帽男結婚8年 「3女兒都非親生」