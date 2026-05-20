3生肖「職場好事衝你來」 屬狗有望升遷、他靠同事助攻翻身

3生肖本周職場運勢爆發。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Mikhail Nilov ）

打工人累了嗎？根據《搜狐》報導指出，生肖狗、兔、虎本周在事業方面運勢明顯轉強，不僅容易遇到貴人相助，原本被視為棘手或高壓的工作內容，也有機會轉化為個人表現舞台，甚至成為未來升遷的重要契機。這三類生肖近期在職場上的關鍵字為「貴人運提升」。無論是主管提攜、同事協助，或跨部門合作順利，都有助於工作推進與成果累積，尤其過去長期默默付出者，更容易在本周被看見。

生肖狗：苦勞被看見 棘手任務成升遷跳板

屬狗者本周被視為職場運勢最強勢的生肖之一。過去長時間承擔繁重工作、默默付出的狀況，近期開始獲得主管關注與肯定。命理觀點指出，本周可能接下看似麻煩、壓力較大的專案，但背後其實隱含重要機會。特別是在執行過程中，容易獲得資深前輩或主管暗中協助，包括資源整合、方向提醒或關鍵決策支持。若能穩定完成任務，將有助於提升在團隊中的地位，甚至有望進一步進入升遷名單。

生肖兔：同事成最大助力 工作卡關迎轉機

生肖兔本周則在人際與團隊合作方面表現亮眼。由於平時累積良好人脈與溝通能力，近期容易在工作遇到瓶頸時獲得同事主動幫助，形成明顯助力。例如企劃卡關、客戶溝通不順或工作流程受阻時，都可能因同事提供經驗、工具或解決方法而順利化解問題。雖然這類幫助看似不起眼，但有助於整體專案推進，也讓主管更容易注意到其協調與執行能力，職場評價逐步提升。

生肖虎：跨部門遇貴人 專案成果超出預期

屬虎者本周則在跨部門合作上迎來好運。報導指出，近期容易在工作往來中遇到理念契合的合作對象，尤其是其他部門主管或新接觸的合作夥伴，可能成為重要貴人。原本容易出現溝通落差或進度延誤的跨部門專案，本周有望因對方積極配合而順利推進，甚至獲得高層關注與肯定。除了專案成果提升外，人脈拓展也成為本周重要收穫，對後續職場發展具有正面影響。