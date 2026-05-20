好市多新品蛋糕搶手「可怕地好吃」 連員工都等著補貨

好市多推出開心果起司蛋糕，一推出就成為爆款，在網路上引發討論。開心果起司蛋糕示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@ Darcy Lis | Photography & travels ）

好市多 （Costco ）新上市頂層塗滿鮮奶油的「開心果起司蛋糕」（Pistachio Cheesecake With Whipped Topping），一推出就成為爆款商品，被網友封為好市多今年最令人興奮的新品之一，許多吃過的人都大力推薦，直呼很值得排隊搶購，連好市多烘焙部門的員工都說這是他們做過最好吃的甜點之一，他已經等不及隔天上架，要立刻手刀搶購。

Southern Living報導，這款起司蛋糕以消化餅派皮（graham cracker crust）為基底，中間是一層綿密的開心果起司蛋糕，上層塗了開心果口味的打發鮮奶油，再撒上開心果碎粒，一顆蛋糕重量超過4磅，售價25.99元。

全美好市多的烘焙區在幾周前陸續上架開心果起司蛋糕，消費者也紛紛在網路上分享這個消息和大推這個新產品。好市多Instagram粉絲專頁costcoguide日前上傳介紹這款蛋糕的影片，影片在網路瘋傳；影片說「若你是開心果愛好者，一定要去買這款蛋糕」。

有網友說她上周就買到開心果起司蛋糕，非常好吃，另一名網友說她家附近的好市多去年聖誕節就有賣這款起司蛋糕，她買給家人吃，「可怕地好吃」。

大多數網友都對開心果起司蛋糕讚不絕口，但將近26元的售價一開始的確讓他們卻步，不過也有人說蛋糕夠大，可以提供一群人吃，吃不完的也可以冷凍之後再吃。

▲ 影片來源：Instagram＠costcowonders（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

還有好市多員工在網路上大讚這是他們做過最好吃的甜點之一。一名自稱是好市多烘焙部門員工的網友在Reddit討論串上說，她身為員工只想說一件事，就是「買這款蛋糕」，雖然價錢可能看起來有點離譜，但可以冷凍保存，這款蛋糕真的是超級好吃，她服務的店隔天會補貨，她已經等不及了。

Southern Living美食新聞的總編輯霍蘭德（Kimberly Holland）說，開心果起司蛋糕比她預期的好吃，風味濃郁、口感綿密，每一口都充滿了甜甜的開心果香氣，充滿奶油味的消化餅派皮搭配上層蓬鬆的開心果奶油，吃起來就像餐廳做的蛋糕。