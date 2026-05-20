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5月熱播陸劇 楊紫「家業」遇上強勁對手「主角」誰勝出？

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聚焦非遺文化的「家業」以徽墨世家為背景展開故事。（取材自豆瓣）
聚焦非遺文化的「家業」以徽墨世家為背景展開故事。（取材自豆瓣）

5月陸劇市場持續升溫，古裝、懸疑、年代與都市題材同步開打。根據「搜狐」整理近期播放數據與觀眾討論度，目前熱度最高的作品包括「逐玉」、「主角」、「低智商犯罪」、「黑夜告白」、「家業」、「八千里路雲和月」、「愛情沒有神話」與「雨霖鈴」等。其中「逐玉」憑藉高播放量與市占率，被視為目前最具代表性的爆款作品，而「主角」雖收視率突破3%，仍未能撼動其熱度排名。

在古裝題材中，「逐玉」成為近期話題度最高作品。該劇由張凌赫與田曦薇主演，結合感情線與女性成長元素，劇情描寫女主在權謀與家族鬥爭中逐步成長。根據數據顯示，該劇在騰訊站內熱度突破31248，雲合市占率最高達55.1%。觀眾普遍認為，男女主角CP感強烈，加上女主事業線設定鮮明，帶動整體追劇熱度，但部分劇情仍偏向典型古偶模式。

聚焦非遺文化的「家業」，則以徽墨世家為背景展開故事。該劇由楊紫與韓東君主演，描述角色從年少成長至傳承工藝的歷程，並融入大量製墨工藝細節。報導指出，「家業」於5月17日在央視八套開播，首播收視峰值約1.58%。觀眾認為其質感與文化元素具特色，但因同檔期碰上「主角」，整體討論度相對受到壓縮。

改編自茅盾文學獎作品的「主角」，則被視為本月最具「正劇氣質」的代表作品。該劇由張藝謀監製，劉浩存主演，角色年齡跨度從16歲延伸至70歲。除了劉浩存表現受到關注外，張嘉益、秦海璐等實力派演員也成為亮點。觀眾普遍肯定其年代氛圍與角色塑造，央視一套收視率更穩定突破3%，不過整體節奏較慢，也讓觀眾評價呈現兩極。

「主角」被視為本月最具「正劇氣質」的代表作品。（取材自豆瓣）
「主角」被視為本月最具「正劇氣質」的代表作品。（取材自豆瓣）

懸疑喜劇「低智商犯罪」則成為近期黑馬作品。該劇由王驍、田曦薇主演，以「笨賊與笨警察」的荒誕設定展開破案故事，風格偏向黑色幽默。觀眾認為其笑點密集、節奏明快，角色設定具有新鮮感。數據方面，愛奇藝熱度峰值突破9500，並連續12天位居懸疑榜冠軍，豆瓣開分達8.2分。

同樣屬於懸疑題材的「黑夜告白」，則主打多時空推理元素。劇情圍繞一起橫跨18年的電梯失蹤案展開，由潘粵明與王鶴棣主演。觀眾普遍認為，多線敘事增加觀看難度，但也提升推理層次感。潘粵明的穩定演技與王鶴棣突破過往形象的演出，也成為討論焦點，目前豆瓣評分約7.9分。

年代劇「八千里路雲和月」則以亂世背景下的小人物故事為主軸，由王陽與萬茜主演，導演張永新曾執導「覺醒年代」。劇情聚焦普通人在時代變動中的抉擇與成長，整體氛圍偏向寫實路線。觀眾認為，萬茜角色從大家閨秀轉變為地下黨員的過程具層次感，豆瓣評分穩定維持在8.4分左右。

都市情感劇「愛情沒有神話」改編自亦舒小說，由唐嫣與趙又廷主演。劇情聚焦現代女性在感情與職場中的抉擇，探討大齡未婚、職場歧視等現實議題。觀眾普遍認為，唐嫣此次短髮造型與獨立女性角色設定具有新鮮感，整體情感描寫相對成熟，不過節奏偏慢也引發部分討論。

武俠題材「雨霖鈴」則是正午陽光少見的武俠作品，由楊洋飾演展昭，章若楠出演霍玲瓏。劇情結合江湖探案與武打元素，打戲設計成為最大亮點。觀眾指出，該劇動作場面節奏俐落、真實感較強，目前在優酷熱度峰值突破8900，並連續多日位居武俠榜首位。

「雨霖鈴」劇情結合江湖探案與武打元素，打戲設計成為最大亮點。（取材自豆瓣）
「雨霖鈴」劇情結合江湖探案與武打元素，打戲設計成為最大亮點。（取材自豆瓣）

楊紫 張凌赫

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