67歲退休婦後悔賣房想花50萬再買房「種菜養花」 聽聽專家怎麼說

67歲的Peggy後悔退休後賣房，她因懷念過去的庭院想再度買房，專家說有很多面向需要考量。計算預算示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@SHVETS production ）

67歲的佩姬（Peggy）因為離婚了，孩子也都成年而獨居，她三年前退休 後賣掉住了幾十年的房子，搬到一間租的公寓，但她現在後悔了，認為小公寓的廚房擁擠不堪，家電都老舊過時，有時隔著牆還能聽到鄰居說話的聲音，她在陽台種滿植物，但很懷念以前的後院菜園。

佩姬想再買房子，全額支付或貸款都可以，她把之前的房子賣掉存了50萬元，認為自己的其他投資可以讓自己安享晚年到90歲。佩姬若要買房，有很多事情需要考慮，包括她目前的處境很好，如果買房，她晚年的淨資產可能不會太多，這會讓她無法達成多項目標，例如留些遺產給孩子，及確保她在老化的過程不會變成子女的負擔。

佩姬若想買房的確買得起，買房甚至還有些好處，例如她可以隨心所欲裝潢自己的房子、擁有一直渴望的後院；若佩姬買房以現金全額支付，她將不會背負債務，甚至可能因為以現金支付的過程較簡便，她還可能獲得折扣及加快購屋流程。

佩姬現在沒有什麼申請房貸的理由，根據金融比較平台BankRate 的數據，現在的30年期固定利率 房貸平均利率為6.45%，線上借貸與信用產品比價平台LendingTree的分析指出，在美國所有的主要城市，租房比買房背房貸便宜。

一名處境和佩姬極為相似的讀者寫信到財經新聞網站MarketWatch的「The Big Move」專欄，極為渴望再度擁有自己的庭院的他詢問是否該再度買房，專欄回覆表示退休後背六位數的貸款並非總是明智之舉。雖然申請房貸能讓佩姬有更多現金投資，讓她能累積更多財富傳給後代，但她身為老年人，能待在股市獲利並實現那些目標的時間較少，風險承受度也較低。

佩姬需要思考的主要考量是她若買房計劃住多久，傳統觀念認為需要五年才能透過房屋淨值收回頭期款、交易費用和房仲佣金，但這觀念已經過時，房屋稅、水電費、房屋保險價錢都在上漲，房地產資訊和新聞網站Realtor.com指出，房屋升值速度去年已放緩至2%，要賺回投入的成本，需要在自有房屋住至少10年。

線上房地產平台Redfin的數據顯示，在1967年至2024年間，美國房屋平均年增值4.27%，但市場總有起伏，以佩姬的年紀來說，她沒有太多時間從低迷的市場中恢復，最終實現盈利，有時老化會突然發生，如跌倒、被診斷罹患失智症或癌症，佩姬恐等不到賣房的最佳時機，若這情況發生在她77歲前，她可能會蒙受損失。

隨著佩姬年紀漸長，例行性的房屋保養維修對她來說頗具挑戰，因此她要花錢找人維修、剷雪和除草，還有一些意想不到的開支需要花錢，如添購新家電、更換屋頂或修暖氣爐，對收入固定的屋主來說無疑是筆不小的開支，但對租屋者來說完全不是問題。

此外，若佩姬選擇將50萬元的淨資產投入買房，她可能需要調整退休存款的提款比例，確保不會耗盡積蓄，否則她未來可能需要考慮利用房屋淨值信用貸款（home equity line of credit）或反向貸款（reverse mortgage）來彌補資金缺口。

佩姬認為她除了拿來買房外的其他儲蓄可以維持到她90歲，「英國醫學期刊」（British Medical Journal）刊登的一項研究指出，約三分之一的中年女性能活到90歲，佩姬不只需要為老年的疾病和失能做好準備，還要為最理想的情況做好打算，或許她未來三十年身體都很健康，她在那些歲月享受生活所要付出的費用將很可觀。

把居住多年的房子賣掉是人生重要的里程碑，佩姬學到一個慘痛教訓，但為時已晚，這不只有經濟上還有情感上的衝擊，在做決定前需要考量各個面向，退休後重新擁房比預想的情況複雜得多。

但佩姬很幸運，她能選擇，她目前租屋，想搬家時就搬家，她有50萬元傍身，可以租到更喜歡、更理想的房子，例如適合養老的一樓房屋，或是在生活成本較低的地方租一間較小但有庭院的房子，實現她的菜園夢。