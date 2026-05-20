我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高溫、反AI示威…哥大畢業典禮陰影籠罩 唯一高潮是這個

王愛琳承認非法代理人 市民怒斥市議會：她毀了自己又拖累大家

臺灣漫遊錄為何頻獲大獎？有愛情美食和旅行 「不將文化簡化為創傷」

本報記者陳宛茜
聽新聞
test
0:00 /0:00
作家楊双子以作品「臺灣漫遊錄」英文版由譯者金翎(Lin King)翻譯，Gray...
作家楊双子以作品「臺灣漫遊錄」英文版由譯者金翎(Lin King)翻譯，Graywolf 出版社出版。(春山出版提供)

作家楊双子創作、金翎翻譯的「台灣漫遊錄」，成為首部獲得英國國際布克獎的華文小說，引發網路熱議，好奇這本小說為什麼可以頻頻拿到國際大獎，在國際引發的關注更勝過台灣。英國衛報對「台灣漫遊錄」的介紹精簡地說明此書的魅力元素：「小說以重見天日的回憶錄譯本的形式呈現，講述了一位小說家於1938年乘船前往日治時期的台灣，並與一位翻譯結伴踏上美食之旅，最終墜入愛河的故事。書中既有虛構人物的註腳和後記，也有譯者金翎寫的真實後記。」這本書有愛情、美食與旅行，符合國際文學獎關注的殖民論述與後設主題，也符合今年國際布克獎的主題「超越國界的虛構作品」，加上翻譯手法有堅持有創意，讓台灣文學再次走上國際舞台。

英國國際布克獎評審團主席、小說家娜塔莎‧布朗形容「台灣漫遊錄」是一一部「以愛情故事為核心的作品」，「既是一部浪漫小說，又是一部深刻的後殖民小說」。而和傳統翻譯小說不同的是，這本書的英國版本，譯者金翎的名字被放到書本封面上，象徵譯者和創作者的平等地位。金翎不只是譯者，自己也寫小說，處女作「Weeb」即將出版。

金翎則在致詞時提到，她視翻譯「台灣漫遊錄」是對英文業界慣例的實驗性挑戰。一般來說，英文的翻譯文學界認為翻譯及譯者最好都是「隱形」的，但在這本書裡，有譯者注腳、序與後記。而此書的主角之一身分就是翻譯，虛實兩位譯者在小說內外形成有趣的雙重奏。如此類型的翻譯文學在國際文壇相當罕見，讓國際評審眼睛一亮。

「昭和十三年，青山千鶴子的半自傳小說《青春記》改編為電影在台上映，在婦人團體日新會推廣之下反應熱烈，受邀來台巡迴演講。青山千鶴子出身富紳家族，因母親早逝送往長崎分家養育，旅居台中時，日新會推薦一位台灣大家族庶出的女子王千鶴擔任通譯。在全然不同文化教養下長大的兩人，因而有機會一起遊歷縱貫鐵道沿線城市。她們曾經留宿台北鐵道飯店、臺南鐵道飯店，甚或延伸搭乘糖鐵、地方支線，飽覽各城鎮風光。每至一處，街道攤販、駄菓子舖、𥴊仔店、喫茶店，或者洋食店、餐廳、旅館，走到哪裡吃到哪裡。這一趟縱貫鐵道美食之旅，實屬難得，是兩位女子相遇於婚姻之前，以自由凝佇的時光片刻。在味蕾滿足之餘，彼此交流了文化與思想。」

以上是出版社對於「臺灣漫遊錄」的介紹，乍看就像是真實發生在日治時期台灣的歷史小故事。2020年「臺灣漫遊錄」首次在台灣出版時，不只採「託名虛構」的寫作手法，還在書封與文宣上並列虛構的日籍作者與譯者，加上出版社「春山」主攻非虛構寫作，導致部分讀者信以為真而引發爭議。後續出版社修正文宣、向讀者釐清虛構設定，此一爭議不僅轉化為文學探討，甚至成為該書虛虛實實的魔幻魅力所在。

「我們一起吃遍台島吧！」小說中的青山千鶴子對通譯王千鶴這麼說。「臺灣漫遊錄」由十二個篇章組成，每篇都是一道美食，從瓜子、米篩目、麻薏湯，到生魚片、壽喜燒，再到鹹蛋糕、蜜豆冰.....兩人之間的愛情滋味也在這12道菜中緩緩流轉，最後在「甜中帶酸」的蜜豆冰中寫下句點。這12道菜有台式小點、日式大菜、也有混血料理如咖哩。楊双子受訪時透露，為了研究小說中關於旅行和美食的核心主題，生活發生兩個顯著的變化，「我的積蓄減少了，體重增加了。」而對台灣美食的描寫也讓異國讀者、評審食指大動，英國版甚至找來美食作家推薦。

即使在台灣，「臺灣漫遊錄」也是一本「破格」的書，楊双子的文學養成教育也跟一般台灣作家迥異。楊双子受訪時透露，影響她最深的作品並非文學作品，而是日本漫畫家鳥山明的「七龍珠」。它也是從1984年開始連載，到楊双子11歲時完結。「這部作品教會了我如何閱讀，如何創造故事。它是我立志成為創作者的起點。」而讓促使她開筆寫小說的是1990年代崛起的台灣本土言情小說熱。她的五個國中同學組成一個寫作小組，但只有她堅持寫了下來。

這是譯者金翎第一次翻譯長篇小說，她向國際布克獎解釋接下這篇翻譯的原因。「我個人不喜歡那種完全以悲慘為主題的歷史小說。我覺得這類故事不真實，因為無論時代多麼艱難，我相信人類總能找到一絲輕鬆深沉的愛。」 台灣人民在日本統治下遭受壓迫和虐待，「但這並不意味著他們的身份和個性被苦難徹底摧毀。他們依然擁有幽默、美食、電影、學校、小爭吵和浪漫愛情。否認這一點，就是將一種文化簡化為創傷。這正是我欣賞《台灣漫遊錄》的原因。」這也是台灣漫遊錄可以走上國際舞台的原因吧。

台灣作家楊双子（右）和英文譯者金翎（左）的作品「臺灣漫遊錄」19日出席國際文學大...
台灣作家楊双子（右）和英文譯者金翎（左）的作品「臺灣漫遊錄」19日出席國際文學大獎「布克國際獎」頒獎典禮。(中央社)

上一則

67歲退休婦後悔賣房想花50萬再買房「種菜養花」 聽聽專家怎麼說

延伸閱讀

台灣首奪國際布克獎 評審團主席揭「臺灣漫遊錄」獲獎原因

台灣首奪國際布克獎 評審團主席揭「臺灣漫遊錄」獲獎原因
楊双子「臺灣漫遊錄」奪布克國際獎 評審讚閱讀驚喜：別錯過彩蛋

楊双子「臺灣漫遊錄」奪布克國際獎 評審讚閱讀驚喜：別錯過彩蛋
「臺灣漫遊錄」獲布克國際獎 楊双子：生為台灣人是我的幸運

「臺灣漫遊錄」獲布克國際獎 楊双子：生為台灣人是我的幸運
楊双子「臺灣漫遊錄」奪布克國際獎 刷新多項歷史紀錄

楊双子「臺灣漫遊錄」奪布克國際獎 刷新多項歷史紀錄

熱門新聞

廚房海綿是家裡最髒的物品之一，建議每兩周更換一次，或以微波爐、沸水等徹底清潔殺菌。廚房海綿示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@www.kaboompics.com ）

廚房海綿兩周就能孳生8百萬個細菌 4種方法可徹底清潔

2026-05-13 18:25
退休規畫專家分享退休人士最容易後悔購買的4種物品。後悔示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Timur Weber）

資助子女常會後悔 專家建議退休後別花這4筆錢

2026-05-17 20:25
退休生活不能只依賴手邊資產，靠自己賺錢的安全感是許多人退休後仍外出工作的主因。工作示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@竟傲 汤 ）

夫妻擁高資產退休金 64歲婦為一事不安「每周兼職三天」

2026-05-13 20:25
美國超過百歲的人瑞人數估計到2054年將增加超過三倍，如何讓自己在可能比工作生涯還久的退休生活中也有足夠金錢能使用成為重要課題。長者示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Edgardo Espejo）

百歲人瑞已經不稀奇 若「活太久」保值資產首推它

2026-05-19 19:35
美國總統川普14日晚間出席中國國家主席習近平舉辦的國宴，卻被拍到一日趁中國國家主席習近平離席時偷看對方的筆記本。（路透）

網瘋傳川普國宴偷翻習近平「小本本」？事實查核揭真相

2026-05-15 22:30
潛水示意圖。（取材自pexels/Francesco Ungaro）

5名潛水同伴全沒回來 她穿好裝備最後一刻改變心意 成唯一生還者

2026-05-16 03:42

超人氣

更多 >
401K帳戶75萬「一夜清零」多案發生 持有者毫不知情

401K帳戶75萬「一夜清零」多案發生 持有者毫不知情
蔣萬安放棄綠卡填「Taiwan」引熱議 他有不同意見

蔣萬安放棄綠卡填「Taiwan」引熱議 他有不同意見
好市多越南粉、冬陰功麵爆紅 人們排長隊試吃後買多箱

好市多越南粉、冬陰功麵爆紅 人們排長隊試吃後買多箱
32歲美女網紅驟逝 半夜賓館內香消玉殞留5歲幼子

32歲美女網紅驟逝 半夜賓館內香消玉殞留5歲幼子
打擊無證客 川普行政命令推動銀行檢查客戶公民身份

打擊無證客 川普行政命令推動銀行檢查客戶公民身份