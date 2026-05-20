世界盃臨近 墨西哥推出官方紀念郵票、紀念幣

墨西哥發行世界盃紀念幣。（新華社）

隨著2026年美加墨世界盃 日益臨近，東道主墨西哥 日前推出官方紀念郵票和紀念幣，以方寸之間的體育敘事，展現本國歷史文化與城市風貌。

墨西哥郵政 局日前在墨西哥城郵政宮發布2026年世界盃紀念郵票系列，共推出三版主題郵票、發行150萬枚。整套郵票圍繞「古代球戲」「街頭足球」和「世界盃舉辦城市」三大主題展開設計。其中，第一組以墨西哥古代球類運動為主題，畫面融合特諾奇蒂特蘭古城球員形象、現代足球運動員及金字塔等元素，突出墨西哥悠久的體育與文明傳統。

第二組聚焦民間足球文化，展現男女球員在街頭踢球的場景，並以墨西哥國家宮為背景，體現足球在民眾生活中的普及與熱情。

第三組則圍繞墨西哥城、瓜達拉哈拉和蒙特雷三座城市展開，畫面包含當地地標及承辦比賽的三座球場。墨西哥郵政局局長比奧萊塔·阿佈雷烏在發佈儀式上表示，這套郵票旨在透過世界盃展示墨西哥文化遺產和國家形象，希望為賽事留下長期文化遺產。

墨西哥銀行聯合造幣廠日前發行世界盃紀念幣，兼具流通與收藏功能，涵蓋20比索雙金屬幣、10比索銀幣和25比索金幣。幣面圖案取材於墨西哥城、瓜達拉哈拉和蒙特雷三座世界盃舉辦城市，融入多項標誌性文化元素：墨西哥城主題採用獨立天使紀念碑等形象，瓜達拉哈拉主題呈現龍舌蘭收割工等形象，蒙特雷主題則勾勒出當地自然風光馬鞍山的獨特輪廓。

2026年美加墨世界盃將於6月11日在墨西哥城揭幕，由墨西哥隊對陣南非隊。這是世界盃歷史上首次由三國聯合舉辦，也是墨西哥繼1970年、1986年後第三次承辦這一賽事。