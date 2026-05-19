玻璃家具有刮痕別急著丟 浴室常見這一物就能解決

玻璃表面輕微程度的刮痕可以使用牙膏、小蘇打磨平。玻璃桌示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Max Vakhtbovych）

玻璃家具最怕刮痕，一旦出現痕跡就很難忽略，而且刮痕不僅會影響美觀，還可能破壞玻璃結構。不過別因此急著丟棄有刮痕的玻璃桌，有些表面輕微刮傷其實可以用家中的牙膏、小蘇打處理，稍微深一點的刮痕可以用玻璃拋光劑打磨，因此關鍵在於辨識刮痕嚴重度和使用對應處理方法。

Southern Living報導，開始維修前，應先檢查刮痕程度，將指甲輕輕撫過刮痕，如果指甲能深深嵌入痕跡中，代表刮痕可能嚴重到無法自行修復；而表面上輕微或難以察覺的刮痕，通常最適合採用拋光方法處理。開始任何修復工作前，一定要先徹底清潔玻璃表面，因為灰塵或雜質可能會在拋光過程中造成額外的刮痕，先使用超細纖維布與溫和的玻璃清潔劑，將灰塵和指紋清除乾淨。

浴室裡的牙膏可以修復玻璃刮痕，不過要選擇含有溫和研磨劑的傳統牙膏，而非凝膠牙膏。將少量牙膏塗抹在柔軟的超細纖維布上，然後以畫圓動作輕輕擦拭刮痕處約30秒。溫和研磨劑能磨平細微刮痕的邊緣，讓刮痕變得不明顯。拋光完成後，用乾淨的濕抹布擦去殘留物，並檢查表面，大部分狀況下，刮痕會明顯變淺，有些刮痕可能需要重複此步驟數次才有效果。

如果不想使用牙膏，也可以選擇效果相同的小蘇打，混合等量的小蘇打和水形成濃稠糊狀物，並用柔軟抹布塗抹至刮痕上，以畫圓動作輕輕擦拭。因為玻璃很容易刮傷，所以要注意力道，避免用力擦洗，否則刮痕可能會更嚴重。完成後，將刮痕處沖乾淨，並用無塵布擦乾。

要處理更明顯的刮痕，選擇專用的玻璃拋光劑效果可能更佳。許多產品都含有氧化鈰，是一種常用於修復玻璃的拋光劑。玻璃拋光劑特別適合用於直接光照下，刮痕會更加明顯的表面，如玻璃桌面、淋浴門和窗戶等處，使用時應仔細遵循產品說明，並搭配柔軟的拋光墊或超細纖維布。

有些嚴重的刮痕無法自行在家安全修復，如窗戶、古董玻璃或強化玻璃表面的深層刮痕如果過度拋光，反而可能會削弱玻璃結構。若刮痕造成視覺影響、範圍太廣，或是看起來像裂痕而非刮痕，最好聯絡專業的玻璃維修公司處理。