百歲人瑞已經不稀奇 若「活太久」保值資產首推它

美國超過百歲的人瑞人數估計到2054年將增加超過三倍，如何讓自己在可能比工作生涯還久的退休生活中也有足夠金錢能使用成為重要課題。長者示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Edgardo Espejo）

賓州人瑞布朗（Susan Young Browne）今年4月24日歡慶108歲生日，慶生當天包括德拉瓦州州長邁耶（Matt Meyer）等一百多位賓客出席慶祝。布朗過去是一名教師，她在1970年代退休 ，退休的歲月比在職的時間長，隨著醫學進步，平均壽命也持續延長，生命活得長久也要活得好，如何讓錢能用到一百歲甚至更久非常重要，專家建議投資組合可配置一些具有數十年甚至百年保值潛力的資產，才能確保活得長也能活得好。

Moneywise引述哥倫比亞廣播公司新聞網報導，布朗住在多佛爾（Dover），她目前一周運動三次，最近還換發了駕照，期限到2033年。布朗受訪時被問到長壽秘訣，她說很簡單，就是「持續地動」，

布朗的故事很振奮人心，但背後藏著一個財務現實，也就是大多數美國人並沒有為長壽這件事在財務上做足準備；很多人被預期可以活到平均預期壽命，但其中很少人能為超出預期的壽命做準備，健康平均餘命（healthy life expectancy）和實際平均餘命在生活品質上也有很大不同。

雖然不是每個人都能像布朗一樣活超過百歲，但人數每年都在增加。智庫皮尤研究中心（Pew Research）指出，普查局的數據顯示，美國超過百歲的人瑞人數到2054年將增加超過三倍，從2024年的10萬1千位左右到2054年變成約為42萬2千人。

保險公司安聯（Allianz）2025年的年度退休研究指出，64%的美國人害怕退休後錢不夠用，認為這比死亡更可怕。退休後幾年就把積蓄用光已經很可怕，退休的歲月比原本預期的長十年甚至更久，就可能造成嚴重焦慮。

賓州美國金融服務學院（The American College of Financial Services）的研究發現，將退休年資從30年延長至35年，依據過去的市場投資報酬率，存款耗盡的風險增加41%，若將年資再延長至10或15年，風險會變得更加嚴峻。為了抵銷部分風險，專家建議投資組合應配置一些具有數十年甚至數百年保值潛力的資產。

黃金是理想的選擇；根據世界歷史百科全書（World History Encyclopedia）記載，其作為金融工具的歷史可以追溯至公元前630年的安納托利亞的「里底亞王國」（Lydia）。撇開歷史不談，在現代貨幣制度下，黃金的供應量有限，也不能讓政府在想印製的時候就印製，能在市場低迷時增強投資組合的韌性。

增加黃金投資並享受額外稅收優惠的一種方法是使用如Priority Gold等平台，讓人能創建黃金個人退休帳戶（Gold IRA），在IRA結構中持有實體黃金或黃金相關的資產。

若想進一步了解，可以透過免費訊息了解如何在投資組合中放入黃金，指南中還包含如何透過符合條件的購買獲得高達一萬元的免費白銀的詳細資訊。要記住，黃金通常最好作為多元化投資組合的一部分，黃金只是分散投資組合的一種方式。其他選擇包括房地產甚至收藏品等資產。富裕的投資人通常會持有這些另類資產保值甚至增值，讓財富代代相傳。

投資房地產不需要有數百萬元資金購買房產，像Arrived這樣的平台讓這類資產變得大眾化。Arrived由世界級投資者包括貝佐斯支持，可以投資度假或出租房屋的股份，讓人不用像房東那樣親自管理出租房屋就能獲得被動收入。

要開始投資，只需瀏覽平台挑選過的優質房屋，每間房屋皆是因潛在的升值空間和收益潛力而入選，一旦選好物件，只需一百元就能開始投資，並可能獲得每個月分紅。

在市場波動加劇的時期，數據顯示僅靠股票和債券恐難以實現持續的長期成長，隨著另類投資變得更加便利和吸引人，越來越多的投資者正在尋求新的多元化投資方式，畢竟若投資組合六成是股票、四成是債券，退休期間若市場暴跌生活可能就會受到影響。

投資公司Masterworks提供結合藍籌藝術（blue-chip art）和其他稀有資產如黃金和比特幣的單筆投資，那些資產的歷史走勢和股市之間都是獨立的，結果是更均衡、更全天候配置的另類投資，該模型的表現在2017年至2025年比史坦普500高3.1倍。

該策略利用博物館等級的藝術品及其他非相關資產，旨在增強投資組合的多元化，同時追求可觀的增值。