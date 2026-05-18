人生低谷時孫楊求救偶像 馬雲給他三個靈魂拷問

孫楊於2020年因仲裁案陷低谷，曾致電馬雲求教人生。（取材自快科技）

中國泳壇名將孫楊 致電馬雲 尋求人生方向，相關話題18日迅速登頂熱搜榜，閱讀量突破4.8億，討論量超過10萬則。孫楊在最新專訪中首次坦誠2020年禁賽低谷期的迷茫經歷 —— 因職業受阻陷入人生困惑，他主動致電同鄉、企業家馬雲求教人生方向，對方幾句靈魂提問，讓其六年仍反覆思索，這段跨界對話隨即引爆全網熱議。

新浪網報導，孫楊在採訪中坦言，2020年國際體育仲裁法庭的禁賽裁決，讓他職業生涯被迫按下暫停鍵，當時深耕泳池多年、以金牌為人生核心的孫楊，瞬間陷入前所未有的迷茫。他表示，當時滿心執念 「一定要回到游泳池，卻看不清未來長遠方向」，情緒陷入低谷。

因與阿里巴巴創始人馬雲同為杭州同鄉，且敬佩其跨越商界、公益界的豐富人生閱歷，孫楊將馬雲視為偶像與人生導師，主動打電話傾訴困惑、尋求指引。通話中，馬雲並未給出直接答案，而是以三個核心問題引導孫楊跳出單一競技思維：「你去嘗試一下多元的人生，看一下三年五年以後，你想要什麼？你想為這個社會成為什麼樣的人？你已經拿了那麼多金牌了，再多拿一塊兩塊的意義是什麼？」

孫楊在採訪中表示，這幾個問題如醍醐灌頂，讓他首次跳出「運動員」的單一身分思考人生，「直到現在，我還會經常琢磨這些問題。」他表示，馬雲的建議讓他意識到，人生並非只有泳池一條賽道，金牌是職業生涯的勳章，卻不該是人生的唯一價值。

據報導，話題發酵後，輿論場反響熱烈，不少網友感慨，頂尖運動員在巔峰之外，同樣要面對人生抉擇的迷茫，孫楊的坦誠格外真實；有評論指出，馬雲的提問直擊核心，打破 「唯金牌論」的局限，不僅點醒孫楊，也讓大眾反思人生價值的多元性。也有聲音認為，運動員長期專注訓練，面對職業斷層時迷茫實屬正常，跨界求教是正視困惑、突破自我的表現。

孫楊後續也透露，受到馬雲啟發，他已開始思考體育產業相關規畫，未來或涉足青少年體育培養、水上運動設施優化等領域，嘗試「體育+文化+IP」的多元發展路徑。