為偷安全氣囊砸車案件增加 這2品牌特別被鎖定

越來越多車因為安全氣囊被偷，特別是Honda和Acura。安全氣囊示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Nebular）

過去把車子上鎖是為了防止昂貴的音響和車子本身被偷，但現在愈來愈多車子被竊是因為安全氣囊。SlashGear報導，由於某些特定車型的安全氣囊價格昂貴且供應短缺，黑市需求不斷增加，安全氣囊是報廢車輛中最有價值的零件之一，相關竊案已成為全美各城市令人頭痛的問題，芝加哥的安全氣囊竊案案件數更呈上升趨勢。

報導指出，那些特定車型包括本田 （Honda ）和謳歌（Acura），自今年初以來，這兩個品牌在芝加哥屢遭鎖定，持續遭竊，短時間內的多起案件顯示，針對這些特定車型的竊盜案不斷發生，更糟的是安全氣囊不須太多時間就能被拆卸，竊賊不到一分鐘就能得手，讓安全氣囊成為快速砸車並偷竊的目標，小偷很快得手後就逃逸無蹤。

本田和謳歌全新的安全氣囊價值可高達約1千美元，偷來轉售的價錢在50至250美元之間。本田和謳歌被特別鎖定是因為過去的高田（Takata）安全氣囊召回事件，讓這兩個品牌很長一段時間都面臨短缺問題，這件發生於2013年的召回事件即便時至今日仍影響替換品的供應。

保護安全氣囊的第一步就是鎖好車門，車沒鎖或窗戶沒關上，等同向竊賊發出邀請函。其次，白天時應將車輛停在顯眼的位置，夜間停在光線充足處，盡量停在有人流的地方，能有效防止行竊，避免把車停在大型車輛旁邊，避免車被擋住，車主不能隨時看到狀況。

還能使用一些實體防盜措施，例如方向盤鎖，這能替車子多加一層保護，也能拖延小偷的時間，讓他們無法順利快速得手。若發現安全氣囊因有人曾試圖偷竊但未成功而被破壞，甚至是完全遺失，應聯絡經銷商或可信任的維修店進行修理。

更換安全氣囊價格不菲，但即使如此也不要在網路上購買，許多網路上銷售的安全氣囊來源不明，狀況也無法獲得保證，運送方式也讓人有疑慮，因為安全氣囊被分類為基於爆炸性技術的被動安全裝置，意謂著它們必須遵守嚴格的運輸規定，但黑市賣家恐不會遵守，最終就是買家買到不安全的安全氣囊，發生事故時無法正常運作。