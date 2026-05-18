加州一對白頭海鵰直播風靡全球 雪梨婦每天報到、密州女「撫慰我喪偶之痛」

加州大熊湖畔的兩隻白頭海鵰潔姬（Jackie）和影子（Shadow）在全球有數百萬粉絲，保育團體在牠們的巢穴旁架設的攝影機24小時不間斷直播牠們的一舉一動，每天都有上萬人上線觀賞。白頭海鵰示意圖，與本新聞無關。(路透)

潔姬（Jackie）和影子（Shadow）是兩隻住在加州 大熊湖（Big Bear Lake）畔的白頭海鵰（bald eagle），牠們的生活透過巢穴旁的攝影機24小時不間斷地直播，抓住了數百萬位粉絲的心。近期有開發商計畫在牠們的棲息地範圍內建造湖濱住宅，讓擔憂的粉絲紛紛捐款希望阻止開發案，保育組織三個月就募到250萬元，盼能在7月前達成1千萬元的目標。

今日美國（USA Today）報導，一切故事始於2012年，那時雌白頭海鵰潔姬在大熊谷（Big Bear Valley）孵化，住在半英里外的當地居民史提爾斯（Sandy Steers）看著潔姬長大，她看得很入迷，希望能更常看到潔姬，她和一位林業局（U.S. Forest Service）的員工興起了裝設攝影機的想法，兩人花了兩年時間籌集了1萬元，用於購買和安裝太陽能攝影機；機器安裝在離地面約150英尺高的樹上。

目前潔姬和影子巢穴旁的攝影機由保育組織「大熊谷之友」（The Friends of Big Bear Valley）經營，牠們的生活透過專屬的YouTube頻道不間斷直播，每天都有上萬人上線觀賞，累積了數百萬位粉絲，觀眾遍及全球，從佛州基西米（Kissimmee）到紐西蘭威靈頓，隨時都有粉絲關注的潔姬和影子的一舉一動。

▲ 影片來源：YouTube＠FOBBV CAM（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

75歲的沃德（Roslyn Ward）住在澳洲雪梨郊區，她每天起床喝第一杯咖啡和晚上睡覺前都會打開直播看一下兩隻白頭海鵰，還會到處和人分享潔姬和影子的影片，大家都覺得她瘋了；沃德說到潔姬和影子在去年冬天的暴風雪中失去一隻幼鳥時還哭了出來。

對很多粉絲來說，觀看潔姬和影子不只是看牠們育雛、捕食而已，而是有更深層的意義。密西根州澤蘭（Zeeland）的伍茲（Joy Woods）在丈夫去世後認識了潔姬和影子，她說牠們在她艱難的時期帶來了一絲美好的慰藉；華盛頓州皮阿拉普（Puyallup）的喬伊（Betty Joy）說看著潔姬和影子生活中的苦與樂，讓她想到生前很愛白頭海鵰的父親，蘇黎世的格羅斯讓（Yvonne Grosjean）對潔姬和影子有深厚感情，甚至認為牠們就像自己的寵物。

早在粉絲於2015年透過直播認識潔姬和影子之前，大熊谷的居民就已經深陷兩隻白頭海鵰的魅力中，在這個只有約5千人的小鎮，潔姬和影子是人們聊天的常見話題，咖啡廳、商店甚至醫院都在播放牠們的直播，很多商店還販售周邊產品如印有牠們照片的衣服、絨毛娃娃和有白頭海鵰圖案的指甲刀。

隨著兩隻白頭海鵰聲名大噪，大熊湖成了牠們的同義詞，市長普茨（Randall Putz）說他每次到外地，都會有人問起兩隻白頭海鵰，他說他每次只要介紹自己來自大熊湖，就會有人說「喔！你是老鷹市長」，大熊湖因此提升了全球知名度。

隨著攝影機的架設，潔姬和影子的知名度也越來越高，甚至還有人從其他州或其他國家到大熊湖，只為了親眼看到潔姬和影子本「鷹」；加州鑽石吧（Diamond Bar）的夫妻理查（Richard）和凱倫（Karen）這個月從家裡開了兩小時的車到大熊湖，作為位凱倫慶祝61歲生日之旅的一部分，他們坐在距離潔姬和影子巢穴一英里遠的露營椅上用望遠鏡觀察牠們的一舉一動。

當地居民桑德斯（John Saunders）為遊客準備了望遠鏡，還主動分享哪棵樹是潔姬和影子的巢穴所在地，以及如何分辨在天空盤旋的鳥是白頭海鵰還是禿鷹，他說他遇過來自俄亥俄州、德國和法國的遊客。

但遊客也會帶來問題。林業局會在築巢期間關閉該區的步道，並設立標誌說明為了保護白頭海鵰，該區域禁止一切人員進入，違者將受罰，即便如此還是有人穿過護欄和警示標誌，只為了賞鳥，有時直播甚至能聽到人的說話聲，讓線上觀看的粉絲非常生氣。

粉絲對潔姬和影子的愛愈來愈濃，任何可能干擾白頭海鵰棲息地的活動都引發了保育人士的強烈反對，這些活動包括開發、國慶煙火表演以及旨在預防野火的森林疏伐作業（forest thinning operation）。

最近讓潔姬和影子的粉絲擔憂的事情是距離牠們巢穴不到兩英里的百萬開發案，迫使潔姬和影子離開小鎮，也離開那些喜愛牠們的人的生活，因此大熊谷之友正在募款，希望能買下開發商想用來蓋建案的土地，而當地人和全球粉絲都慷慨解囊，短短三個月就募到250萬元，希望能在7月底達到1千萬的目標。

▲ 影片來源：Facebook＠Friends of Big Bear Valley and Big Bear Eagle Nest Cam （若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

英國利物浦的考莉（Liz Cawley）每天從早到晚都守在直播前，她說她很擔心當地的開發案，她甚至找上演員兼環保倡議人士李奧納多迪卡皮歐，希望他能伸出援手。

向遊客提供望遠鏡和解說的桑德斯自認像所有人一樣愛著潔姬和影子，但他支持開發案，因為他認為這對該地區有益，他一點都不擔心煙火或森林疏伐會影響到老鷹一家，他說附近整天有車來去，還有重機俱樂部成員50人呼嘯而過，但牠們都未受影響，今年是美國建國250周年，大熊谷應該要放煙火。

在人們爭論不休的同時，潔姬和影子仍專注於育雛、抵禦掠食者和翱翔天際，或許就是牠們這樣單純的生活吸引了數百萬人為牠們的一舉一動深深著迷。