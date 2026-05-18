不繳社安金拿去買股票賺更多？看完統計後再想想

股市繁榮時，社會安全金看似不划算，但兩者風險落差大，而且社會安全金不僅是退休福利，更是財務遭遇困境時的保障。長者示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Helena Lopes）

近幾年股市繁榮，有些人可能會懷疑是否還值得繳納社會安全金，將相同金額改投資史坦普500 指數、基金或其他股票或許能賺取上百萬元。然而，社安金 不僅是退休福利，更是財務遭遇困境時的保障。投資股票看似報酬更高，但風險也高很多，仍需考慮自身收入和開銷謹慎決定。

Moneywise報導，美國社會安全金制度始於1935年，當時正值大蕭條時期，有數百萬人失業；聯邦政府 為了應對嚴峻情勢，而創立社會安全金制度；現今此制度讓數百萬美國長者生活得以維持在貧窮線以上。根據預算與政策優先中心（Center on Budget and Policy Priorities，CBPP）的統計，若沒有社會安全金制度，每十位長者將有四位生活在貧窮線以下。

根據預算與政策優先中心的統計，五分之一的社會安全金受益人也有殘障或遺屬福利。其實殘障或早逝的風險比許多人想像中更高，約有8%新進入勞動市場者會在全額退休年齡前去世，而更高比例的人會成為殘障人士。

收入中繳納給老年、遺屬及殘障保險 （OASDI）稅的比例設有上限，勞工和雇主會按收入的一定比例繳納社會安全金。在2026年，雇主與員工各須負擔6.2%，自僱人士則須負擔12.4%。2026年的應納稅所得額上限為18萬4500元，所以如果收入達18萬4500元或以上，需繳納1萬1439元，雇主也需要繳納相同金額。

關於退休儲蓄，管理諮詢公司蓋洛普（Gallup）最近的一項調查顯示，僅約六成美國人投資401(k)、403(b)或個人退休帳戶（IRA）等退休儲蓄計畫。收入較高的勞工更容易儲蓄，而低收入勞工花費更高比例的收入購買生活必需品。農業部的研究發現，在2024年，收入最低的 20%家庭平均將33%的稅前收入用於購買食物，而收入最高的20%家庭僅將6.4%用於前述開銷。

美國銀行的資料顯示，2025年有29%的低收入家庭過著月光族的生活，亦即將95%的收入用於住房、汽油、食品雜貨和水電費等生活必需開銷。蓋洛普調查發現，家庭年收入達10萬元或以上的美國人中，83%有退休儲蓄計畫；而年收入低於5萬元者，這一比例則降至28%。該調查還發現不同種族間存在明顯差距，非拉丁裔成年白人中有68%有退休儲蓄計畫，而有色人種的比例則為42%。

社會安全金的投資方式，與投資股票市場的資金差異很大。繳款會存入社會安全信託基金（Social Security trust funds），屬於財政部的金融帳戶。社會安全局表示，未用於支付福利金和行政費用的資金，將用於投資由美國政府擔保的特殊國債。而投資股票市場的資金面臨更高的風險，所以投資者接近退休時，通常建議重新調整投資組合，改為持有風險較低的投資標的。

若退休時正逢如2008年金融危機的市場衰退，退休儲蓄可能會縮水。根據非營利研究機構都市研究所（Urban Institute）的統計，2009年第一季，美國人的退休帳戶相較於2007年的高峰期，估計已蒸發了2.7兆元。但社會安全金不僅是退休後的福利，同時也能支援已故勞工的遺屬及受撫養人，以及長期殘障人士。若沒有社會安全金的保障，數百萬美國人可能會陷入嚴峻的財務困境，就像大蕭條時期一般，而該計畫的創立，正是源於當時的經驗。