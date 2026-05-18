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520罕見3吉日齊聚…命理師揭3神加持正財爆棚 忌3事恐害到自己

記者賴香珊／南投即時報導
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命理師柯柏成說，5月20日是天赦日巧逢文殊菩薩、文財神比干聖誕，是三神同時加持的...
命理師柯柏成說，5月20日是天赦日巧逢文殊菩薩、文財神比干聖誕，是三神同時加持的罕見吉日。（AI生成）

5月20日是今年第3個天赦日，命理師柯柏成說，當天巧逢文殊菩薩、文財神比干聖誕，是三神同時加持的罕見吉日，適合考生自我調整及其祈願考運，是一般人求取正財升官的絕佳時機，切記勿求橫財、報復或損人利己之事會害到自己。

柯柏成指出，本周三（20日）為農曆四月初四，是今年第3個天赦日，正好遇上文殊菩薩聖誕、文財神比干聖誕，三種吉祥機緣首次匯聚在同一天，且有三神同時加持，對於祈願考運、智慧、求學上進及正財升遷者極其難得，千萬不可錯過。

其中，天赦日正能量、靈動力最強，是向玉皇大帝誠心懺悔求赦免的日子；文殊菩薩，全稱德號文殊師利菩薩，是佛教四大菩薩之一，代表無上般若智慧﹐被稱為「諸佛之師」、「三世佛母」；文財神比干則是主管正財、事業運、官運的神明。

柯柏成說，天赦日可循往例煮錢水增加財運，把上次天赦日煮過的錢布施出去加入善的循環；而因與文殊菩薩、文財神聖誕同一天，三種吉祥機緣交匯增加當天特殊性與感應，尤與升學、求職、國考等方向高度契合，是考生非常好祈福時機。

若家中有考生，可帶著最常使用的2B鉛筆或作答筆，赴文殊菩薩寺廟過爐或於佛前祈求加持，祈求外在的考試順利，更求內在安心、定神、智慧明朗，並運用天赦日精神與考生一起反省過去不夠精進之處，表達改過向善、努力學習的決心。

針對一般上班族，柯柏成說，文財神掌正財、事業運、官運，但要注意，比干是商紂王叔父以忠貞正直聞名，重視「以德聚財」，宜祈求下半年升遷及正財爆棚，心念偏邪者將難以感應，更忌求橫財、報復或損人利己之事，恐害人不成反害己。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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